«Ак Барс» разгромил «Авангард» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

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Заброшенными шайбами отметились Федор Малыхин (5-я минута), Иржи Секач (26), Артем Лукоянов (27), Владимир Ткачев (34) и Альберт Яруллин (54). Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Ак Барса».

В полуфинале «Ак Барс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч серии пройдет 24 марта в Магнитогорске.