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19 марта 2017, 19:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» разгромил «Авангард» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» дома одержал крупную победу над омским «Авангардом» со счетом 5:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Федор Малыхин (5-я минута), Иржи Секач (26), Артем Лукоянов (27), Владимир Ткачев (34) и Альберт Яруллин (54). Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Ак Барса».

В полуфинале «Ак Барс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч серии пройдет 24 марта в Магнитогорске.

19.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 5:0 Авангард
(1:0, 3:0, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Федор Канарейкин
Вратари
Эмиль Гарипов Доминик Фурх 40:00 (О. Шилин 40:00)
1-й период
Эрик Густафссон 03:03
04:08 Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев)
17:00 Андрей Чибисов
Юнас Анелев 17:00
2-й период
20:31 Джастин Азеведо
Петр Хохряков 24:40
25:20 Иржи Секач (В. Ткачев, Ф. Малыхин)
26:46 Артем Лукоянов (С. Захарчук, Ф. Малыхин)
Сергей Орлов 29:33
Сергей Орлов 29:33
34:00 Владимир Ткачев (С. Захарчук, А. Чибисов)
3-й период
48:23 Андрей Попов
48:23 Андрей Попов
Владимир Соботка 50:33
Валентин Пьянов 52:03
53:13
53:27 Альберт Яруллин (И. Секач, Д. Мусин)
55:46 Андрей Чибисов
58:52 Федор Малыхин
Виталий Меньшиков 58:52
Антон Бурдасов 59:18
Статистика
20 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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