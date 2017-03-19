«Ак Барс» разгромил «Авангард» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» дома одержал крупную победу над омским «Авангардом» со счетом 5:0 в шестом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Заброшенными шайбами отметились Федор Малыхин (5-я минута), Иржи Секач (26), Артем Лукоянов (27), Владимир Ткачев (34) и Альберт Яруллин (54). Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Ак Барса».
В полуфинале «Ак Барс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч серии пройдет 24 марта в Магнитогорске.
|19.03.2017 17:00
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Татнефть Арена"
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Федор Канарейкин
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Доминик Фурх 40:00 (О. Шилин 40:00)
|1-й период
|Эрик Густафссон
|03:03
|04:08
|Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев)
|17:00
|Андрей Чибисов
|Юнас Анелев
|17:00
|2-й период
|20:31
|Джастин Азеведо
|Петр Хохряков
|24:40
|25:20
|Иржи Секач (В. Ткачев, Ф. Малыхин)
|26:46
|Артем Лукоянов (С. Захарчук, Ф. Малыхин)
|Сергей Орлов
|29:33
|Сергей Орлов
|29:33
|34:00
|Владимир Ткачев (С. Захарчук, А. Чибисов)
|3-й период
|48:23
|Андрей Попов
|48:23
|Андрей Попов
|Владимир Соботка
|50:33
|Валентин Пьянов
|52:03
|53:13
|53:27
|Альберт Яруллин (И. Секач, Д. Мусин)
|55:46
|Андрей Чибисов
|58:52
|Федор Малыхин
|Виталий Меньшиков
|58:52
|Антон Бурдасов
|59:18
Статистика
|20
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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