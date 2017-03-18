«Без Радулова в ЦСКА было некому завести ребят»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Сегодня во время матча наш хоккей понес серьезную утрату, — начал пресс-конференцию после игры пресс-атташе «Локомотива Владимир Малков. — Предлагаю почтить его память минутой молчания.

Надо сказать, что об этом попросил пресс-атташе тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Да мы бы и сами попросили. Все-таки Сергей Гимаев был уникальным человеком. Его любили все. У него вообще не было врагов.

— Я с ним познакомился в Новосибирске, когда выступал за «Сибирь», — вспомнил Игорь Ожиганов. — Он к сыну приезжал, мы в ресторан ходили. У него было удивительное качество. С ним все время хотелось разговаривать. Я думаю, что мог бы с ним провести и день, и два в разговорах. И не потому, что он тренер, а я хоккеист. Человек такой.

Про смерть Гимаева игрокам рассказывали судьи во время игры. А потом уже оба фанатских сектора стали кричать имя нашего великого… Не знаю, как правильно говорить. Комментатора? Тренера? Да он был частью хоккея.

Сердце разрывается, когда вспомнишь, что его теперь с нами нет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRyTj3fAeg0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Фанаты ЦСКА, а до этого фанаты "Локомотива" скандируют: Сергей Гимаев. Весь стадион аплодирует.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-18T16:22:54+00:00">Mar 18, 2017 at 9:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

***

С ЦСКА все стало ясно перед матчем, когда принесли стартовые составы. Дмитрий Квартальнов решил перехитрить самого себя и оставил в запасе Дениса Денисова. Он, может быть, и не блистал, но был не худшим.

— Так и не сумели вы пережить потерю Александра Радулова? — спрашивали у главного тренера на пресс-конференции.

— Вот, — внезапно завелся он. — Я и ребятам в раздевалке об этом говорил. Без него не нашлось человека, который бы повел за собой, завел бы ребят.

Завести ребят попытался Григорий Панин, но сделал это весьма неуклюже. В конце второго периода он получил 50 минут штрафа, схлопотав сразу удаления в одной смене за удар в голову. Сначала стукнул Максима Тальбо, а затем Брэндона Козуна. Но и тут не все так однозначно, по мнению Квартальнова.

— Я когда видел момент, то думал, что все, теперь игроков «Локомотива» увезут в госпиталь, — кипятился Квартальнов. — А они вышли в следующей смене. Этого я понять не могу. Говорю своим ребятам, что они не должны валяться, кататься, а тут такое происходит.

Ему возразили, мол, может, нарушения и не было.

— Нет, Гриша нас подвел, — смутился тренер. — Но я про другое ведь говорю.

Кстати, если кто не разобрался, что произошло с Козуном (а это могут быть все, так как повтора не было), то объясню.

После того, как Панин ударил в голову Тальбо, началась драка. Брэндон Козун в ней не участвовал и просто ехал на скамейку. Но тут Панин со всей силы зарядил ему в лицо клюшкой. Драка вспыхнула с новой силой.

***

Представитель «Локомотива» привел журналистов в раздевалку, и там не было ни одного человека. Через пару минут пришел Владислав Гавриков.

— Вы чего? — говорю.

— Позвать? — переспросил защитник. Он повысил голос. — Парни, быстро приходите в раздевалку.

Потихоньку стали подтягиваться молодые, а также Даниил Апальков и Илья Любушкин. У последнего на руках был сын Матвей, который отвлекал папу тем, что пытался засунуть ему конфету в рот прямо с фантиком. Любушкин терпел и смотрел на ребенка влюбленными глазами.

Про игру говорить не хотелось.

— Сними кулаки Паши-кувалды, — советовали мне хоккеисты.

Красковский смущался, а потом демонстрировал кулак на камеру.

— Ян Муршак потом подъезжал ко мне, — признался Красковский. — Говорит, что хороший бой был.

Я смотрел на их веселье и понемногу забывал, что случилось во время игры. Да и Гимаев бы не понял, если бы кто-то пожертвовал работой. Даже из-за этого.

— Парни, — собрался я с мыслями. — Какую тактику вы примените против «Металлурга»?

Ярославцы замерли, а потом расхохотались. Стали говорить, что им СКА сначала пройти надо. Начались воспоминания.

— Помнишь, мы тоже в таком порядке против ЦСКА сыграли, — вспоминал Рушан Рафикова, привлекая Илью Любушкина. — А потом со СКА встретились. И что?

— 1:7 сгорели, — расстроился Илья. — А потом ведь выиграли у них 2:1.

— Точно, — задумался Рафиков.

Нет-нет, питерцам просто не будет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRyXbF_gPAe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дмитрий Квартальнов. Последний эпизод сериала.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-18T16:56:39+00:00">Mar 18, 2017 at 9:56am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

***

Нельзя сказать, что хоккеисты ЦСКА выглядели совсем уж убитыми. Как всегда бегал от всех Александр Попов.

— Сегодня-то поговорите, — просили у него. — Про момент расскажите.

— Так я же не забил.

— Вы перешли в новый клуб и снова не выиграли ничего. Что скажете?

— Не буду я говорить.

Он аж убежал в подтрибунное помещение и спрятался за стену. Попову 37 лет.

***

Григорий Панин закутался в куртку и прошел мимо журналистов быстрым шагом.

— Григорий, Григорий, — мы бежали за ним, но сознательно не догоняли, не понимая, что он с нами сделает. А сделать он мог все что угодно.

Хотя, вру. Вне льда Панин — другой человек. Но все равно было страшно.

Никто из партнеров не мог объяснить, зачем защитник поступил так.

— Может быть, завести хотел? — предположил Илья Сорокин.

Вратарь ЦСКА, пропустивший три матча, от разговоров не убегал и брал всю вину на себя.

— Два матча я пропустил по игровым причинам, а потом немного отравился, — подтвердил он официальную версию. — Температура была.

Когда закончились формальные вопросы, я подошел к Сорокину, чтобы понять, почему все было не так.

— Да это компенсация за прошлый сезон, — вздохнул он. — Тогда у меня все получалось, а сейчас нет. Трудно сказать, в чем причина. Сил не хватает.

Я спросил у Сорокина про «Айлендерс», но он чуть не расхохотался.

— В таком состоянии мне только в НХЛ и ехать, — смутился он.

Тренер вратарей Дмитрий Ячанов дал более обоснованную версию.

— Вся проблема в голове, — сказал он. — Физически он готов прекрасно, а технически стал значительно сильней.

— Думаете, не стоит звать его в сборную?

— Наоборот. Для него это может стать толчком и новым вызовом.

***

Хоккеисты ЦСКА шли на ужин, затем садились в автобус, но не чувствовалось, что он были подваленными. Хуже всех выглядел Дмитрий Квартальнов. Наверняка, он слышал разговоры о своей грядущей отставке. Пресса спросила про нее.

— Ха, я тренер, значит, всегда должен быть готов к этому, — ответил он. — Если руководство примет такое решение, посчитает, что мы сработали плохо, слабо, то они примут такое решение. Но у меня еще контракт на год.

И подавать в такой ситуации в отставку глупо. Тогда лишишься компенсации.

Несмотря на то, что все официально отказываются подтверждать разговоры о смене тренера, вероятно, мы видели последнюю игру Дмитрия Квартальнова на скамейке ЦСКА.

И есть ощущение, что даже игроки команды все это понимали и потому особо не лезли.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Ярославля.