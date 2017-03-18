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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29126166/
18 марта 2017, 23:03 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Без Радулова в ЦСКА было некому завести ребят»

ЦСКА покинул Кубок Гагарина, но самое важное в жизни клуба случилось в Туле, ведь ушел из жизни Сергей Гимаев. После этого было очень трудно сосредоточиться на игре. У гостей в Ярославле так это и не получилось.

ЦСКА покинул Кубок <span class=error>Гагарина</span> но самое важное в жизни клуба случилось в Туле ведь ушел из жизни Сергей <span class=error>Гимаев</span>. Увеличить
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— Сегодня во время матча наш хоккей понес серьезную утрату, — начал пресс-конференцию после игры пресс-атташе «Локомотива Владимир Малков. — Предлагаю почтить его память минутой молчания.

Надо сказать, что об этом попросил пресс-атташе тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Да мы бы и сами попросили. Все-таки Сергей Гимаев был уникальным человеком. Его любили все. У него вообще не было врагов.

— Я с ним познакомился в Новосибирске, когда выступал за «Сибирь», — вспомнил Игорь Ожиганов. — Он к сыну приезжал, мы в ресторан ходили. У него было удивительное качество. С ним все время хотелось разговаривать. Я думаю, что мог бы с ним провести и день, и два в разговорах. И не потому, что он тренер, а я хоккеист. Человек такой.

Про смерть Гимаева игрокам рассказывали судьи во время игры. А потом уже оба фанатских сектора стали кричать имя нашего великого… Не знаю, как правильно говорить. Комментатора? Тренера? Да он был частью хоккея.

Сердце разрывается, когда вспомнишь, что его теперь с нами нет.

***

С ЦСКА все стало ясно перед матчем, когда принесли стартовые составы. Дмитрий Квартальнов решил перехитрить самого себя и оставил в запасе Дениса Денисова. Он, может быть, и не блистал, но был не худшим.

— Так и не сумели вы пережить потерю Александра Радулова? — спрашивали у главного тренера на пресс-конференции.

— Вот, — внезапно завелся он. — Я и ребятам в раздевалке об этом говорил. Без него не нашлось человека, который бы повел за собой, завел бы ребят.

Завести ребят попытался Григорий Панин, но сделал это весьма неуклюже. В конце второго периода он получил 50 минут штрафа, схлопотав сразу удаления в одной смене за удар в голову. Сначала стукнул Максима Тальбо, а затем Брэндона Козуна. Но и тут не все так однозначно, по мнению Квартальнова.

— Я когда видел момент, то думал, что все, теперь игроков «Локомотива» увезут в госпиталь, — кипятился Квартальнов. — А они вышли в следующей смене. Этого я понять не могу. Говорю своим ребятам, что они не должны валяться, кататься, а тут такое происходит.

Ему возразили, мол, может, нарушения и не было.

— Нет, Гриша нас подвел, — смутился тренер. — Но я про другое ведь говорю.

Кстати, если кто не разобрался, что произошло с Козуном (а это могут быть все, так как повтора не было), то объясню.

После того, как Панин ударил в голову Тальбо, началась драка. Брэндон Козун в ней не участвовал и просто ехал на скамейку. Но тут Панин со всей силы зарядил ему в лицо клюшкой. Драка вспыхнула с новой силой.

***

Представитель «Локомотива» привел журналистов в раздевалку, и там не было ни одного человека. Через пару минут пришел Владислав Гавриков.

— Вы чего? — говорю.

— Позвать? — переспросил защитник. Он повысил голос. — Парни, быстро приходите в раздевалку.

Потихоньку стали подтягиваться молодые, а также Даниил Апальков и Илья Любушкин. У последнего на руках был сын Матвей, который отвлекал папу тем, что пытался засунуть ему конфету в рот прямо с фантиком. Любушкин терпел и смотрел на ребенка влюбленными глазами.

Про игру говорить не хотелось.

— Сними кулаки Паши-кувалды, — советовали мне хоккеисты.

Красковский смущался, а потом демонстрировал кулак на камеру.

— Ян Муршак потом подъезжал ко мне, — признался Красковский. — Говорит, что хороший бой был.

Я смотрел на их веселье и понемногу забывал, что случилось во время игры. Да и Гимаев бы не понял, если бы кто-то пожертвовал работой. Даже из-за этого.

— Парни, — собрался я с мыслями. — Какую тактику вы примените против «Металлурга»?

Ярославцы замерли, а потом расхохотались. Стали говорить, что им СКА сначала пройти надо. Начались воспоминания.

— Помнишь, мы тоже в таком порядке против ЦСКА сыграли, — вспоминал Рушан Рафикова, привлекая Илью Любушкина. — А потом со СКА встретились. И что?

— 1:7 сгорели, — расстроился Илья. — А потом ведь выиграли у них 2:1.

— Точно, — задумался Рафиков.

Нет-нет, питерцам просто не будет.

***

Нельзя сказать, что хоккеисты ЦСКА выглядели совсем уж убитыми. Как всегда бегал от всех Александр Попов.

— Сегодня-то поговорите, — просили у него. — Про момент расскажите.

— Так я же не забил.

— Вы перешли в новый клуб и снова не выиграли ничего. Что скажете?

— Не буду я говорить.

Он аж убежал в подтрибунное помещение и спрятался за стену. Попову 37 лет.

***

Григорий Панин закутался в куртку и прошел мимо журналистов быстрым шагом.

— Григорий, Григорий, — мы бежали за ним, но сознательно не догоняли, не понимая, что он с нами сделает. А сделать он мог все что угодно.

Хотя, вру. Вне льда Панин — другой человек. Но все равно было страшно.

Никто из партнеров не мог объяснить, зачем защитник поступил так.

— Может быть, завести хотел? — предположил Илья Сорокин.

Вратарь ЦСКА, пропустивший три матча, от разговоров не убегал и брал всю вину на себя.

— Два матча я пропустил по игровым причинам, а потом немного отравился, — подтвердил он официальную версию. — Температура была.

Когда закончились формальные вопросы, я подошел к Сорокину, чтобы понять, почему все было не так.

— Да это компенсация за прошлый сезон, — вздохнул он. — Тогда у меня все получалось, а сейчас нет. Трудно сказать, в чем причина. Сил не хватает.

Я спросил у Сорокина про «Айлендерс», но он чуть не расхохотался.

— В таком состоянии мне только в НХЛ и ехать, — смутился он.

Тренер вратарей Дмитрий Ячанов дал более обоснованную версию.

— Вся проблема в голове, — сказал он. — Физически он готов прекрасно, а технически стал значительно сильней.

— Думаете, не стоит звать его в сборную?

— Наоборот. Для него это может стать толчком и новым вызовом.

***

Хоккеисты ЦСКА шли на ужин, затем садились в автобус, но не чувствовалось, что он были подваленными. Хуже всех выглядел Дмитрий Квартальнов. Наверняка, он слышал разговоры о своей грядущей отставке. Пресса спросила про нее.

— Ха, я тренер, значит, всегда должен быть готов к этому, — ответил он. — Если руководство примет такое решение, посчитает, что мы сработали плохо, слабо, то они примут такое решение. Но у меня еще контракт на год.

И подавать в такой ситуации в отставку глупо. Тогда лишишься компенсации.

Несмотря на то, что все официально отказываются подтверждать разговоры о смене тренера, вероятно, мы видели последнюю игру Дмитрия Квартальнова на скамейке ЦСКА.

И есть ощущение, что даже игроки команды все это понимали и потому особо не лезли.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Ярославля.

18.03.2017 17:00 Зрители 8963 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 ЦСКА
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Судницин Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:02, В. Фаст 57:52-58:05, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
1-й период
07:07 Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
2-й период
23:52 Дмитрий Лугин
24:01 Илья Любушкин
Сергей Андронов 31:46
32:25 Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
34:00 Якуб Накладал
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
3-й период
41:01 Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
Владимир Жарков 46:40
50:41 Владислав Гавриков
55:54 Владислав Гавриков
56:18 Михаил Пашнин
Кирилл Петров 56:18
Стефан Да Коста (Ян Муршак) 57:52
59:20 Стаффан Кронвалль
Богдан Киселевич 59:20
Статистика
14 Штрафное время 58
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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