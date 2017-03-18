«Без Радулова в ЦСКА было некому завести ребят»
ЦСКА покинул Кубок Гагарина, но самое важное в жизни клуба случилось в Туле, ведь ушел из жизни Сергей Гимаев. После этого было очень трудно сосредоточиться на игре. У гостей в Ярославле так это и не получилось.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сегодня во время матча наш хоккей понес серьезную утрату, — начал
Надо сказать, что об этом попросил
— Я с ним познакомился в Новосибирске, когда выступал за «Сибирь», — вспомнил Игорь Ожиганов. — Он к сыну приезжал, мы в ресторан ходили. У него было удивительное качество. С ним все время хотелось разговаривать. Я думаю, что мог бы с ним провести и день, и два в разговорах. И не потому, что он тренер, а я хоккеист. Человек такой.
Про смерть Гимаева игрокам рассказывали судьи во время игры. А потом уже оба фанатских сектора стали кричать имя нашего великого… Не знаю, как правильно говорить. Комментатора? Тренера? Да он был частью хоккея.
Сердце разрывается, когда вспомнишь, что его теперь с нами нет.
***
С ЦСКА все стало ясно перед матчем, когда принесли стартовые составы. Дмитрий Квартальнов решил перехитрить самого себя и оставил в запасе Дениса Денисова. Он, может быть, и не блистал, но был не худшим.
— Так и не сумели вы пережить потерю Александра Радулова? — спрашивали у главного тренера на
— Вот, — внезапно завелся он. — Я и ребятам в раздевалке об этом говорил. Без него не нашлось человека, который бы повел за собой, завел бы ребят.
Завести ребят попытался Григорий Панин, но сделал это весьма неуклюже. В конце второго периода он получил 50 минут штрафа, схлопотав сразу удаления в одной смене за удар в голову. Сначала стукнул Максима Тальбо, а затем Брэндона Козуна. Но и тут не все так однозначно, по мнению Квартальнова.
— Я когда видел момент, то думал, что все, теперь игроков «Локомотива» увезут в госпиталь, — кипятился Квартальнов. — А они вышли в следующей смене. Этого я понять не могу. Говорю своим ребятам, что они не должны валяться, кататься, а тут такое происходит.
Ему возразили, мол, может, нарушения и не было.
— Нет, Гриша нас подвел, — смутился тренер. — Но я про другое ведь говорю.
Кстати, если кто не разобрался, что произошло с Козуном (а это могут быть все, так как повтора не было), то объясню.
После того, как Панин ударил в голову Тальбо, началась драка. Брэндон Козун в ней не участвовал и просто ехал на скамейку. Но тут Панин со всей силы зарядил ему в лицо клюшкой. Драка вспыхнула с новой силой.
***
Представитель «Локомотива» привел журналистов в раздевалку, и там не было ни одного человека. Через пару минут пришел Владислав Гавриков.
— Вы чего? — говорю.
— Позвать? — переспросил защитник. Он повысил голос. — Парни, быстро приходите в раздевалку.
Потихоньку стали подтягиваться молодые, а также Даниил Апальков и Илья Любушкин. У последнего на руках был сын Матвей, который отвлекал папу тем, что пытался засунуть ему конфету в рот прямо с фантиком. Любушкин терпел и смотрел на ребенка влюбленными глазами.
Про игру говорить не хотелось.
— Сними кулаки
Красковский смущался, а потом демонстрировал кулак на камеру.
— Ян Муршак потом подъезжал ко мне, — признался Красковский. — Говорит, что хороший бой был.
Я смотрел на их веселье и понемногу забывал, что случилось во время игры. Да и Гимаев бы не понял, если бы
— Парни, — собрался я с мыслями. — Какую тактику вы примените против «Металлурга»?
Ярославцы замерли, а потом расхохотались. Стали говорить, что им СКА сначала пройти надо. Начались воспоминания.
— Помнишь, мы тоже в таком порядке против ЦСКА сыграли, — вспоминал Рушан Рафикова, привлекая Илью Любушкина. — А потом со СКА встретились. И что?
— 1:7 сгорели, — расстроился Илья. — А потом ведь выиграли у них 2:1.
— Точно, — задумался Рафиков.
***
Нельзя сказать, что хоккеисты ЦСКА выглядели совсем уж убитыми. Как всегда бегал от всех Александр Попов.
—
— Так я же не забил.
— Вы перешли в новый клуб и снова не выиграли ничего. Что скажете?
— Не буду я говорить.
Он аж убежал в подтрибунное помещение и спрятался за стену. Попову 37 лет.
***
Григорий Панин закутался в куртку и прошел мимо журналистов быстрым шагом.
— Григорий, Григорий, — мы бежали за ним, но сознательно не догоняли, не понимая, что он с нами сделает. А сделать он мог все что угодно.
Хотя, вру. Вне льда Панин — другой человек. Но все равно было страшно.
Никто из партнеров не мог объяснить, зачем защитник поступил так.
— Может быть, завести хотел? — предположил Илья Сорокин.
Вратарь ЦСКА, пропустивший три матча, от разговоров не убегал и брал всю вину на себя.
— Два матча я пропустил по игровым причинам, а потом немного отравился, — подтвердил он официальную версию. — Температура была.
Когда закончились формальные вопросы, я подошел к Сорокину, чтобы понять, почему все было не так.
— Да это компенсация за прошлый сезон, — вздохнул он. — Тогда у меня все получалось, а сейчас нет. Трудно сказать, в чем причина. Сил не хватает.
Я спросил у Сорокина про «Айлендерс», но он чуть не расхохотался.
— В таком состоянии мне только в НХЛ и ехать, — смутился он.
Тренер вратарей Дмитрий Ячанов дал более обоснованную версию.
— Вся проблема в голове, — сказал он. — Физически он готов прекрасно, а технически стал значительно сильней.
— Думаете, не стоит звать его в сборную?
— Наоборот. Для него это может стать толчком и новым вызовом.
***
Хоккеисты ЦСКА шли на ужин, затем садились в автобус, но не чувствовалось, что он были подваленными. Хуже всех выглядел Дмитрий Квартальнов. Наверняка, он слышал разговоры о своей грядущей отставке. Пресса спросила про нее.
— Ха, я тренер, значит, всегда должен быть готов к этому, — ответил он. — Если руководство примет такое решение, посчитает, что мы сработали плохо, слабо, то они примут такое решение. Но у меня еще контракт на год.
И подавать в такой ситуации в отставку глупо. Тогда лишишься компенсации.
Несмотря на то, что все официально отказываются подтверждать разговоры о смене тренера, вероятно, мы видели последнюю игру Дмитрия Квартальнова на скамейке ЦСКА.
И есть ощущение, что даже игроки команды все это понимали и потому особо не лезли.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Ярославля.
|18.03.2017 17:00
|Зрители 8963
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Судницин
|Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:02, В. Фаст 57:52-58:05, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
|1-й период
|07:07
|Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
|2-й период
|23:52
|Дмитрий Лугин
|24:01
|Илья Любушкин
|Сергей Андронов
|31:46
|32:25
|Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|34:00
|Якуб Накладал
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|3-й период
|41:01
|Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|Владимир Жарков
|46:40
|50:41
|Владислав Гавриков
|55:54
|Владислав Гавриков
|56:18
|Михаил Пашнин
|Кирилл Петров
|56:18
|Стефан Да Коста (Ян Муршак)
|57:52
|59:20
|Стаффан Кронвалль
|Богдан Киселевич
|59:20
|14
|Штрафное время
|58
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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