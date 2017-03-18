Ошибка невыжившего. Почему ЦСКА провалил серию с «Локомотивом»

Полматча я занимался подсчетами ТТД — не обычных, а нестандартных, которые не считают статбригады ни у нас, ни за океаном, и даже продвинутые аналитические системы не в состоянии их грамотно распознавать, а также зарисовками схем и взаимодействий. Потом уже все стало понятно, да и руки просто опустились из-за очень расстроившей трагической новости.

Считал я, собственно, попытки обостряющих и особенно тонких передач, мало-мальски интересные комбинации, даже банальный скрест изначально был включен в ранжир; обостряющий дриблинг и высвобождение свободных зон за счет командных взаимодействий. На бросковые метрики внимания почти не обращал, даже карту бросков не составлял, даром, что я уделяю немалое внимание этому аспекту. Просто в случае с ЦСКА он, как правило, ни о чем не говорит.

По бросковой активности в КХЛ нет равных армейцам. И что толку? И даже в плане качества бросков (процент бросков в створ от общего числа бросков в сторону и блокированных), точнее — дельты качества, которое почти всегда у них очень низкое, корреляция с реально приносящими успех моделями у них, мягко говоря, не очень высока.

Тут нужно копать глубже, и действительно очень важная составляющая в данном случае — выбор позиции для броска. Которую при помощи обычной статистики никак не опишешь. Для чего я считал те самые ТТД. В равных, разумеется, составах. Так вот, по всем этим параметрам «Локомотив» был впереди. Зачастую — далеко впереди. По тонким передачам — вообще разгром.

Я писал в твиттере после пятого матча, что ярославцы порой выглядят сборной СССР в ее лучших проявлениях на фоне ЦСКА. То же самое можно сказать и о шестой встрече, и обо всей серии в целом — по большому счету. А ведь прошлогодний «Локомотив» был жалкой копией армейцев. Но Алексей Кудашов, уж не знаю, кто на него повлиял, отошел от излишней приверженности жестким схемам и установкам. Которая и погубила Дмитрия Квартальнова. Не исключено, что это будет стоить ему должности.

За полтора периода шестого матча в равных составах ЦСКА придумал ровно одну неплохую диагональ, которую можно считать тонкой, но Телегин нанес только некое подобие броска. И была еще очень остроумная скидка Да Косты: он вошел в зону атаки, пошел горизонтально, стянув на себя двух защитников, и отдал за спину на оперативнейший простор, куда врывались два партнера против одного железнодорожника. Чем все закончилось? Броском все того же Телегина от борта, сблокированным защитником. Даже смешно стало. Были еще две неплохие передачи из-за ворот, но открытые и читаемые даже для вратаря, которому изначально сложнее. И все.

ЦСКА в своем стремлении играть максимально вертикально и просто со стопроцентным акцентом на бросок стал предельно читаемой книгой. И даже простую «лесенку», выстраиваемую «Локомотивом» в собственной зоне при начале атаки соперника, не получалось отыграть. Да что там — «1−3−1» ярославцев в средней стали дикой проблемой, при том что и сам Квартальнов периодически эту схему применял. Через красную не просочиться, на большинстве вбросов первый — глубоко игравший единственный защитник «Локо», а максимальной агрессии в форчеке мы так и не увидели. При том что раньше — бывало.

Ладно «лесенка». Выжимали на периметр — ничего такого страшного. Противоядия существуют. ЦСКА пребывал в зоне атаки примерно в полтора раза больше — секундомер, впрочем, не держал, — чем «Локомотив». При этом Кудашов играл чистую «персоналку». Никаких гибридных моделей, чистую. Ее не так сложно «растащить» за счет смены позиций, главное — получить мисматч. Если увести защитников хотя бы на полборта, а то и выше — легко разобраться один в один против тех, кто не очень к этому приучен. Джоэль Кенневилль, последователь Скотти Боумэна, не даст соврать. Ни одной попытки мы так и не увидели.

Сплошь банальщина: броски с любых возможных углов, трафик, попытки подправить и добить. Если защитники, которых вы не увезли на борт, к этому готовы — они справятся.

Я понимаю, что нет Радулова. Который мог выйти и за одну смену, даже не организовав гол, перевернуть ход встречи. Просто придав партнерам нужный импульс. Но за все это время можно было вырастить хотя бы его подобие. А игроки в ЦСКА в основном деградируют. В том, что касается действий, основанных на игровом интеллекте. Этот банальный и повсеместный навал — он никого не развивает. Самое ужасное — стало только хуже. Больше набросов, больше трафика, больше бросков ради самих бросков. Молодцы, поддержали реноме Кубка континента.

Год назад я писал о квазихоккее. За этот год он морфировал в пифагоров. Или, если хотите, в квадратный. Не геометрически, а метафизически. Ограниченная фигура, не допускающая ни грамма отклонений от прямого угла. Все досконально просто и якобы правильно. Да, против лома нет приема, но только если нет другого лома. Который, допустим, титановый, и в ртути не тонет.

Знаете, я тут наблюдаю типичную «ошибку выжившего». Когда с годами исправлялось не то, что реально барахлит. А то, что возможно барахлит. Хоккей всегда сводился к забитым голам. А если же вы желаете исключительно не пропускать, выдумав себе пару якобы мощных приемов в атаке, то самая плохо поддающаяся прогнозированию игра вас обязательно подведет.

Недавно журналист Ник Кипреос, хорошо знающий проблему изнутри, объяснил, почему «Сент-Луис» уволил Кена Хичкока: «Он просто всем надоел, будучи тренером, который хочет неукоснительного исполнения приказов. От него все уставали». Не это ли случилось с Квартальновым?

Игорь ЕРОНКО.