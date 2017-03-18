Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29125965/
18 марта 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Виктор Шалимов: У «Локомотива» нет явных лидеров

Олимпийский чемпион, известный в прошлом нападающий Виктор Шалимов подвел итоги полуфинала Западной конференции ЦСКА — «Локомотив».

Виктор <span class=error>Шалимов</span> подвел итоги полуфинала Западной конференции ЦСКА — Локомотив. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Понравился дружная крепкая ярославская команда. Там нет явных лидеров, и неизвестно какое звено сделает результат. У железнодорожников отлично сыграло большинство, а ЦСКА реализации просто нет. Есть хорошие молодые ребята, здорово смотрелись легионеры и вратари.

— Как железнодорожникам удалось не проиграть москвичам в «физике»?

— Все готовятся и поддерживают форму в матчах. «Локомотив» серьезно подготовился к плей-офф и не уступал по «физике» из-за правильных действий. ЦСКА не хватило дисциплины, и соперник провел восемь минут в большинстве. Вратарей винить нельзя.

— Кто из армейских голкиперов был надежнее?

— Сорокин провел весь сезон прилично, но играл и Фаст. Тренеры решили использовать обоих. Видимо, понадеялись еще на опыт шведа.

— Удивила ли стабильность и слаженность действий тройки Красковский — Коршков — Полунин?

— Нет. Это хорошие перспективные ребята, надо и дальше продолжать в том же духе. Сейчас парни на подъеме, посмотрим, как выступят со СКА.

— В финале конференции «Локомотиву» удастся столь же плотно сдерживать питерских армейцев?

— У СКА тоже очень сильные спецбригады, но состав помастеровитее. Кудашов с помощниками что-нибудь придумают. С хорошей самоотдачей и вязкой обороной железнодорожники обязательно навяжут борьбу. Игра все покажет.

— Сегодня в Туле скончался Сергей Гимаев. В последние годы вы встречались на тренировках «Легенд хоккея»?

— В последнее время он был здоров, и даже ничего не предвещало того, что сегодня случилось. Мы еще не осознали, что его не стало. Это был хороший товарищ и специалист, который жил хоккеем. Вместе играли в чемпионате СССР и «Легендах».

18.03.2017 17:00 Зрители 8963 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 ЦСКА
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Судницин Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:02, В. Фаст 57:52-58:05, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
1-й период
07:07 Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
2-й период
23:52 Дмитрий Лугин
24:01 Илья Любушкин
Сергей Андронов 31:46
32:25 Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
34:00 Якуб Накладал
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
3-й период
41:01 Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
Владимир Жарков 46:40
50:41 Владислав Гавриков
55:54 Владислав Гавриков
56:18 Михаил Пашнин
Кирилл Петров 56:18
Стефан Да Коста (Ян Муршак) 57:52
59:20 Стаффан Кронвалль
Богдан Киселевич 59:20
Статистика
14 Штрафное время 58
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Сколько наши клубы заработали в еврокубках - хорошие суммы

Зачем Рохо ел банан во время матча. Ответ получен

Скандал в КХЛ с участием Знарка