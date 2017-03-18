Виктор Шалимов: У «Локомотива» нет явных лидеров
Олимпийский чемпион, известный в прошлом нападающий Виктор Шалимов подвел итоги полуфинала Западной конференции ЦСКА — «Локомотив».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Понравился дружная крепкая ярославская команда. Там нет явных лидеров, и неизвестно какое звено сделает результат. У железнодорожников отлично сыграло большинство, а ЦСКА реализации просто нет. Есть хорошие молодые ребята, здорово смотрелись легионеры и вратари.
— Как железнодорожникам удалось не проиграть москвичам в «физике»?
— Все готовятся и поддерживают форму в матчах. «Локомотив» серьезно подготовился к
— Кто из армейских голкиперов был надежнее?
— Сорокин провел весь сезон прилично, но играл и Фаст. Тренеры решили использовать обоих. Видимо, понадеялись еще на опыт шведа.
— Удивила ли стабильность и слаженность действий тройки Красковский — Коршков — Полунин?
— Нет. Это хорошие перспективные ребята, надо и дальше продолжать в том же духе. Сейчас парни на подъеме, посмотрим, как выступят со СКА.
— В финале конференции «Локомотиву» удастся столь же плотно сдерживать питерских армейцев?
— У СКА тоже очень сильные спецбригады, но состав помастеровитее. Кудашов с помощниками
— Сегодня в Туле скончался Сергей Гимаев. В последние годы вы встречались на тренировках «Легенд хоккея»?
— В последнее время он был здоров, и даже ничего не предвещало того, что сегодня случилось. Мы еще не осознали, что его не стало. Это был хороший товарищ и специалист, который жил хоккеем. Вместе играли в чемпионате СССР и «Легендах».
|18.03.2017 17:00
|Зрители 8963
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Судницин
|Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:02, В. Фаст 57:52-58:05, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
|1-й период
|07:07
|Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
|2-й период
|23:52
|Дмитрий Лугин
|24:01
|Илья Любушкин
|Сергей Андронов
|31:46
|32:25
|Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|34:00
|Якуб Накладал
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|3-й период
|41:01
|Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|Владимир Жарков
|46:40
|50:41
|Владислав Гавриков
|55:54
|Владислав Гавриков
|56:18
|Михаил Пашнин
|Кирилл Петров
|56:18
|Стефан Да Коста (Ян Муршак)
|57:52
|59:20
|Стаффан Кронвалль
|Богдан Киселевич
|59:20
|14
|Штрафное время
|58
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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