Виктор Шалимов: У «Локомотива» нет явных лидеров

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Понравился дружная крепкая ярославская команда. Там нет явных лидеров, и неизвестно какое звено сделает результат. У железнодорожников отлично сыграло большинство, а ЦСКА реализации просто нет. Есть хорошие молодые ребята, здорово смотрелись легионеры и вратари.

— Как железнодорожникам удалось не проиграть москвичам в «физике»?

— Все готовятся и поддерживают форму в матчах. «Локомотив» серьезно подготовился к плей-офф и не уступал по «физике» из-за правильных действий. ЦСКА не хватило дисциплины, и соперник провел восемь минут в большинстве. Вратарей винить нельзя.

— Кто из армейских голкиперов был надежнее?

— Сорокин провел весь сезон прилично, но играл и Фаст. Тренеры решили использовать обоих. Видимо, понадеялись еще на опыт шведа.

— Удивила ли стабильность и слаженность действий тройки Красковский — Коршков — Полунин?

— Нет. Это хорошие перспективные ребята, надо и дальше продолжать в том же духе. Сейчас парни на подъеме, посмотрим, как выступят со СКА.

— В финале конференции «Локомотиву» удастся столь же плотно сдерживать питерских армейцев?

— У СКА тоже очень сильные спецбригады, но состав помастеровитее. Кудашов с помощниками что-нибудь придумают. С хорошей самоотдачей и вязкой обороной железнодорожники обязательно навяжут борьбу. Игра все покажет.

— Сегодня в Туле скончался Сергей Гимаев. В последние годы вы встречались на тренировках «Легенд хоккея»?

— В последнее время он был здоров, и даже ничего не предвещало того, что сегодня случилось. Мы еще не осознали, что его не стало. Это был хороший товарищ и специалист, который жил хоккеем. Вместе играли в чемпионате СССР и «Легендах».