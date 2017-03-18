Хоккеист ЦСКА Андронов назвал глупостью слова о том, что команда зависела от Радулова

Хоккеисты ЦСКА в шестом матче ¼ финала Кубка Гагарина уступили ярославскому «Локомотиву» в гостях со счетом 1:3 и проиграли в серии 2−4. Радулов становился одним из лучших снайперов и бомбардиров Континентальной хоккейной лиги в прошлых сезонах.

«Это глупости. Он хороший игрок, никто не умаляет его возможностей. У нас хорошая команда, — сказал Андронов. — У нас была система, которой мы старались придерживаться. «Локомотив» играл «один в один» постоянно, и надо было обыгрывать «один на один».

«Упустили шансы, как было во второй игре. Фарта не хватило, к сожалению, он так и не пришел. Во втором матче во втором периоде два раза по пустым воротам не попали», — добавил он.

Также Андронов сказал, что готов бороться за попадание в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в мае. «Будет шанс, будет желание пробиться, сделаю все возможное», — отметил он.