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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29125895/
18 марта 2017, 22:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист ЦСКА Андронов назвал глупостью слова о том, что команда зависела от Радулова

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Сергей Андронов считает глупостью разговоры о том, что команда в прошлых сезонах зависела от игры форварда Александра Радулова. Об этом он сказал журналистам.

Хоккеисты ЦСКА в шестом матче ¼ финала Кубка Гагарина уступили ярославскому «Локомотиву» в гостях со счетом 1:3 и проиграли в серии 2−4. Радулов становился одним из лучших снайперов и бомбардиров Континентальной хоккейной лиги в прошлых сезонах.

«Это глупости. Он хороший игрок, никто не умаляет его возможностей. У нас хорошая команда, — сказал Андронов. — У нас была система, которой мы старались придерживаться. «Локомотив» играл «один в один» постоянно, и надо было обыгрывать «один на один».

«Упустили шансы, как было во второй игре. Фарта не хватило, к сожалению, он так и не пришел. Во втором матче во втором периоде два раза по пустым воротам не попали», — добавил он.

Также Андронов сказал, что готов бороться за попадание в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в мае. «Будет шанс, будет желание пробиться, сделаю все возможное», — отметил он.

18.03.2017 17:00 Зрители 8963 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 ЦСКА
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Судницин Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:02, В. Фаст 57:52-58:05, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
1-й период
07:07 Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
2-й период
23:52 Дмитрий Лугин
24:01 Илья Любушкин
Сергей Андронов 31:46
32:25 Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
34:00 Якуб Накладал
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
3-й период
41:01 Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
Владимир Жарков 46:40
50:41 Владислав Гавриков
55:54 Владислав Гавриков
56:18 Михаил Пашнин
Кирилл Петров 56:18
Стефан Да Коста (Ян Муршак) 57:52
59:20 Стаффан Кронвалль
Богдан Киселевич 59:20
Статистика
14 Штрафное время 58
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
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