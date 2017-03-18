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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29125872/
18 марта 2017, 22:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СДК КХЛ оштрафовал форварда «Авангарда» Пережогина за толчок на борт Захарчука

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры «Авангард» — «Ак Барс», состоявшейся 17 марта 2017 года.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Авангард» Александра Пережогина наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.12.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

17.03.2017 16:00 Зрители 9380 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 4:1 Ак Барс
(1:0, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Доминик Фурх Эмиль Гарипов
1-й период
12:03 Николай Лемтюгов (А. Пережогин)
12:41 Михаил Юньков
12:41 Михаил Юньков
Альберт Яруллин 12:41
Альберт Яруллин 12:41
18:45 Николай Лемтюгов
2-й период
29:10 Антон Бурдасов (Е. Мартынов, Е. Медведев)
32:37 Александр Пережогин
Александр Свитов 33:22
Андрей Попов 39:47
3-й период
41:40 Илья Зубов (Мих. Григорьев, Е. Медведев)
42:28 Антон Бурдасов
Иржи Секач (А. Свитов, В. Ткачев) 42:55
43:58 Михаил Григорьев
Альберт Яруллин 48:01
50:08 Антон Бурдасов (В. Соботка)
52:55 Александр Пережогин
52:55 Александр Пережогин
52:55 Николай Лемтюгов
58:46 Максим Пестушко
Статистика
41 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 7
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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