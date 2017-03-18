СДК КХЛ оштрафовал форварда «Авангарда» Пережогина за толчок на борт Захарчука
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры «Авангард» — «Ак Барс», состоявшейся 17 марта 2017 года.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Авангард» Александра Пережогина наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.12.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
|17.03.2017 16:00
|Зрители 9380
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Арена Омск"
Главные тренеры
|Федор Канарейкин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Доминик Фурх
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|12:03
|Николай Лемтюгов (А. Пережогин)
|12:41
|Михаил Юньков
|12:41
|Михаил Юньков
|Альберт Яруллин
|12:41
|Альберт Яруллин
|12:41
|18:45
|Николай Лемтюгов
|2-й период
|29:10
|Антон Бурдасов (Е. Мартынов, Е. Медведев)
|32:37
|Александр Пережогин
|Александр Свитов
|33:22
|Андрей Попов
|39:47
|3-й период
|41:40
|Илья Зубов (Мих. Григорьев, Е. Медведев)
|42:28
|Антон Бурдасов
|Иржи Секач (А. Свитов, В. Ткачев)
|42:55
|43:58
|Михаил Григорьев
|Альберт Яруллин
|48:01
|50:08
|Антон Бурдасов (В. Соботка)
|52:55
|Александр Пережогин
|52:55
|Александр Пережогин
|52:55
|Николай Лемтюгов
|58:46
|Максим Пестушко
Статистика
|41
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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