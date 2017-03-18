СДК КХЛ оштрафовал форварда «Авангарда» Пережогина за толчок на борт Захарчука

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Авангард» Александра Пережогина наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.12.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.