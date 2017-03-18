Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что раздражен разговорами о Радулове

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Хоккеисты ЦСКА в шестом матче ¼ финала Кубка Гагарина уступили ярославскому «Локомотиву» в гостях со счетом 1:3 и проиграли в серии 2−4.

«Я сегодня в раздевалке сказал им (игрокам) про Радулова. Меня это (разговоры о нем) бесит больше всего, — сказал Квартальнов. — У нас хорошая команда, но этот момент сидит, как заноза. Надо было брать инициативу (кому-то из игроков в матчах с “Локомотивом”)».

«Где-то мы физически не очень хорошо выглядели, очень много стыков проигрывали. Конечно, виноваты мы», — добавил он.

Радулов выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 годы, после чего уехал в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль». Один из лучших снайперов и бомбардиров Континентальной хоккейной лиги. Вместе с ЦСКА он дважды становился победителем регулярного чемпионата, чемпионом России (2015), финалистом Кубка Гагарина (2016).