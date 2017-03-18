Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29125818/
18 марта 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что раздражен разговорами о Радулове

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал журналистам, что его раздражают разговоры о бывшем игроке команды Александре Радулове.

Наставник армейцев заявил что у ЦСКА хорошая команда но этот момент сидит как заноза. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты ЦСКА в шестом матче ¼ финала Кубка Гагарина уступили ярославскому «Локомотиву» в гостях со счетом 1:3 и проиграли в серии 2−4.

«Я сегодня в раздевалке сказал им (игрокам) про Радулова. Меня это (разговоры о нем) бесит больше всего, — сказал Квартальнов. — У нас хорошая команда, но этот момент сидит, как заноза. Надо было брать инициативу (кому-то из игроков в матчах с “Локомотивом”)».

«Где-то мы физически не очень хорошо выглядели, очень много стыков проигрывали. Конечно, виноваты мы», — добавил он.

Радулов выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 годы, после чего уехал в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль». Один из лучших снайперов и бомбардиров Континентальной хоккейной лиги. Вместе с ЦСКА он дважды становился победителем регулярного чемпионата, чемпионом России (2015), финалистом Кубка Гагарина (2016).

18.03.2017 17:00 Зрители 8963 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 ЦСКА
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Судницин Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:02, В. Фаст 57:52-58:05, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
1-й период
07:07 Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
2-й период
23:52 Дмитрий Лугин
24:01 Илья Любушкин
Сергей Андронов 31:46
32:25 Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
34:00 Якуб Накладал
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
3-й период
41:01 Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
Владимир Жарков 46:40
50:41 Владислав Гавриков
55:54 Владислав Гавриков
56:18 Михаил Пашнин
Кирилл Петров 56:18
Стефан Да Коста (Ян Муршак) 57:52
59:20 Стаффан Кронвалль
Богдан Киселевич 59:20
Статистика
14 Штрафное время 58
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

Голиков: причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб

Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что готов к отставке

Мутко: болельщики "Спартака" ответили юмором на провокации телеканала Би-би-си