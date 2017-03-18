Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что готов к отставке

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Соглашение Квартальнова и остальных членов тренерского штаба с клубом действует до 2019 года. ЦСКА под его руководством вылетел из плей-офф, проиграв в ¼ финала в серии «Локомотиву» со счетом 2−4.

«Тренеру надо быть всегда готовым (к отставке). Решение будет приниматься руководителями. Как вы знаете, у меня еще действует контракт, — сказал Квартальнов. — Если посчитают, что мы плохо работали…».