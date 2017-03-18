Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что готов к отставке
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов готов к возможной отставке по окончании нынешнего сезона после вылета команды из Кубка Гагарина. Об этом он рассказал журналистам.
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Соглашение Квартальнова и остальных членов тренерского штаба с клубом действует до 2019 года. ЦСКА под его руководством вылетел из
«Тренеру надо быть всегда готовым (к отставке). Решение будет приниматься руководителями. Как вы знаете, у меня еще действует контракт, — сказал Квартальнов. — Если посчитают, что мы плохо работали…».
|18.03.2017 17:00
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Александр Судницин
|Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:03, В. Фаст 57:52-58:00, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
|1-й период
|07:07
|Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
|2-й период
|23:52
|Дмитрий Лугин
|24:01
|Илья Любушкин
|Сергей Андронов
|31:46
|32:25
|Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|34:00
|Якуб Накладал
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|3-й период
|41:01
|Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|Владимир Жарков
|46:40
|50:41
|Владислав Гавриков
|55:54
|Владислав Гавриков
|56:18
|Михаил Пашнин
|Кирилл Петров
|56:18
|Стефан Да Коста (Ян Муршак)
|57:52
|59:20
|Стаффан Кронвалль
|Богдан Киселевич
|59:20
Статистика
|14
|Штрафное время
|58
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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