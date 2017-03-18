Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29125659/
18 марта 2017, 21:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что готов к отставке

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов готов к возможной отставке по окончании нынешнего сезона после вылета команды из Кубка Гагарина. Об этом он рассказал журналистам.

Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил что готов к отставке - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение Квартальнова и остальных членов тренерского штаба с клубом действует до 2019 года. ЦСКА под его руководством вылетел из плей-офф, проиграв в ¼ финала в серии «Локомотиву» со счетом 2−4.

«Тренеру надо быть всегда готовым (к отставке). Решение будет приниматься руководителями. Как вы знаете, у меня еще действует контракт, — сказал Квартальнов. — Если посчитают, что мы плохо работали…».

18.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 ЦСКА
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Судницин Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:03, В. Фаст 57:52-58:00, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
1-й период
07:07 Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
2-й период
23:52 Дмитрий Лугин
24:01 Илья Любушкин
Сергей Андронов 31:46
32:25 Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
34:00 Якуб Накладал
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
3-й период
41:01 Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
Владимир Жарков 46:40
50:41 Владислав Гавриков
55:54 Владислав Гавриков
56:18 Михаил Пашнин
Кирилл Петров 56:18
Стефан Да Коста (Ян Муршак) 57:52
59:20 Стаффан Кронвалль
Богдан Киселевич 59:20
Статистика
14 Штрафное время 58
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Кудашов: «Локомотив» прошел в плей-офф КХЛ стабильную и мощную команду

Кудашов: «Локомотив» прошел в плей-офф КХЛ стабильную и мощную команду

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа ярославского «Локомотива» над московским ЦСКА в ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вдвойне весомая, поскольку столичная команда показывает стабильный и мощный хоккей. Об этом журналистам сказал главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.
Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

На радость конкурентам: "Спартак" потерял очки в дерби с "Локомотивом"

Голиков: причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб

Мутко: болельщики "Спартака" ответили юмором на провокации телеканала Би-би-си