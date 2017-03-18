Кудашов: «Локомотив» прошел в плей-офф КХЛ стабильную и мощную команду

Хоккеисты «Локомотива» дома выиграли в шестом матче серии у ЦСКА со счетом 3:1 и победили в серии 4−2.

«Тяжелейшая серия, мы играли с лучшей командой, два года показывающей стабильный, мощный хоккей, и победа вдвойне тяжелая, весомая. Все игроки проявили свои лучшие качества», — сказал Кудашов.

В полуфинале «Локомотив» сыграет со СКА. Матчи пройдут 23, 25, 27, 29 марта, а также, если потребуется, 31 марта, 2 и 4 апреля.