СКА обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по хоккею
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Петербургский СКА обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата России по хоккею.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу ярославский «Локомотив» победил московский ЦСКА в шестом матче серии четвертьфинала
Во втором полуфинале
СКА набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате КХЛ среди всех полуфиналистов
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter