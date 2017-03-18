СКА обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по хоккею

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В субботу ярославский «Локомотив» победил московский ЦСКА в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал, где сыграет со СКА.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 19.03.2017, 17:00 -:- Ак Барс Авангард

Во втором полуфинале плей-офф КХЛ сыграют магнитогорский «Металлург» и победитель серии между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом».