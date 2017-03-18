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18 марта 2017, 20:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по хоккею

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Петербургский СКА обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата России по хоккею.

Петербургский <span class=error>СКА</span> обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата России по хоккею. Увеличить
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В субботу ярославский «Локомотив» победил московский ЦСКА в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал, где сыграет со СКА.

Во втором полуфинале плей-офф КХЛ сыграют магнитогорский «Металлург» и победитель серии между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом».

СКА набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате КХЛ среди всех полуфиналистов плей-офф и согласно регламенту обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России. Золото и серебро достанутся победителю и финалисту плей-офф КХЛ соответственно.

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