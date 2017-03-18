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18 марта 2017, 20:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер ЦСКА Квартальнов отметил игру вратаря «Локомотива» Судницына в матче плей-офф КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки московского ЦСКА создали множество голевых моментов в шестой игре ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива», но здорово сыграл вратарь соперников Александр Судницын. Об этом журналистам сказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

Хоккеисты ЦСКА уступили «Локомотиву» в гостях со счетом 1:3 и уступили в серии со счетом 2−4.

«Думаю, был быстрый и контактный хоккей. Игра была у нас хорошая, нам понравилась, но забить гол было проблемой. Много было шансов, но вратарь сыграл здорово. Также у нас не работало большинство», — сказал Квартальнов.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с санкт-петербургским СКА.

18.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 ЦСКА
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Судницин Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:03, В. Фаст 57:52-58:00, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
1-й период
07:07 Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
2-й период
23:52 Дмитрий Лугин
24:01 Илья Любушкин
Сергей Андронов 31:46
32:25 Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
34:00 Якуб Накладал
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
3-й период
41:01 Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
Владимир Жарков 46:40
50:41 Владислав Гавриков
55:54 Владислав Гавриков
56:18 Михаил Пашнин
Кирилл Петров 56:18
Стефан Да Коста (Ян Муршак) 57:52
59:20 Стаффан Кронвалль
Богдан Киселевич 59:20
Статистика
14 Штрафное время 58
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости КХЛ

Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что готов к отставке

Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что готов к отставке

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов готов к возможной отставке по окончании нынешнего сезона после вылета команды из Кубка Гагарина. Об этом он рассказал журналистам.
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