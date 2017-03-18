Тренер ЦСКА Квартальнов отметил игру вратаря «Локомотива» Судницына в матче плей-офф КХЛ

Хоккеисты ЦСКА уступили «Локомотиву» в гостях со счетом 1:3 и уступили в серии со счетом 2−4.

«Думаю, был быстрый и контактный хоккей. Игра была у нас хорошая, нам понравилась, но забить гол было проблемой. Много было шансов, но вратарь сыграл здорово. Также у нас не работало большинство», — сказал Квартальнов.