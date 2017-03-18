«Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

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Заброшенными шайбами отметились Павел Красковский (8-я минута), Максим Тальбо (33) и Андрей Локтионов (42). У гостей отличился Стефан Да Коста (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу железнодорожников.

Болельщики ЦСКА во время матча проскандировали имя скончавшегося заслуженного тренера РФ Сергея Гимаева.

В субботу Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Гимаев в составе ЦСКА как игрок стал восьмикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.

В полуфинале «Локомотив» встретится с санкт- петербургским СКА. Первый матч серии пройдет 23 марта в Ярославле.