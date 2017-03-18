«Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» дома одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в шестом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Заброшенными шайбами отметились Павел Красковский (8-я минута), Максим Тальбо (33) и Андрей Локтионов (42). У гостей отличился Стефан Да Коста (58).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу железнодорожников.
Болельщики ЦСКА во время матча проскандировали имя скончавшегося заслуженного тренера РФ Сергея Гимаева.
В субботу Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Смерть наступила
В полуфинале «Локомотив» встретится с санкт- петербургским СКА. Первый матч серии пройдет 23 марта в Ярославле.
|18.03.2017 17:00
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Судницин
|Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:03, В. Фаст 57:52-58:00, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
|1-й период
|07:07
|Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
|2-й период
|23:52
|Дмитрий Лугин
|24:01
|Илья Любушкин
|Сергей Андронов
|31:46
|32:25
|Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|34:00
|Якуб Накладал
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|Григорий Панин
|34:00
|3-й период
|41:01
|Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
|Владимир Жарков
|46:40
|50:41
|Владислав Гавриков
|55:54
|Владислав Гавриков
|56:18
|Михаил Пашнин
|Кирилл Петров
|56:18
|Стефан Да Коста (Ян Муршак)
|57:52
|59:20
|Стаффан Кронвалль
|Богдан Киселевич
|59:20
|14
|Штрафное время
|58
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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