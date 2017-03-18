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18 марта 2017, 19:55 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» дома одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Болельщики ЦСКА во время матча проскандировали имя скончавшегося заслуженного тренера РФ Сергея <span class=error>Гимаева</span>. Увеличить
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Заброшенными шайбами отметились Павел Красковский (8-я минута), Максим Тальбо (33) и Андрей Локтионов (42). У гостей отличился Стефан Да Коста (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу железнодорожников.

Болельщики ЦСКА во время матча проскандировали имя скончавшегося заслуженного тренера РФ Сергея Гимаева.

В субботу Гимаев скончался во время матча ветеранов в Туле. Смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Гимаев в составе ЦСКА как игрок стал восьмикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.

В полуфинале «Локомотив» встретится с санкт- петербургским СКА. Первый матч серии пройдет 23 марта в Ярославле.

18.03.2017 17:00 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 ЦСКА
(1:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Судницин Илья Сорокин 55:54 (В. Фаст 55:54-56:03, В. Фаст 57:52-58:00, И.И. Сорокин 59:20-59:25)
1-й период
07:07 Павел Красковский (П. Коледов, Е. Коршков)
2-й период
23:52 Дмитрий Лугин
24:01 Илья Любушкин
Сергей Андронов 31:46
32:25 Максим Тальбо (Я. Накладал, С. Кронвалль)
34:00 Якуб Накладал
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
Григорий Панин 34:00
3-й период
41:01 Андрей Локтионов (Я. Накладал, С. Кронвалль)
Владимир Жарков 46:40
50:41 Владислав Гавриков
55:54 Владислав Гавриков
56:18 Михаил Пашнин
Кирилл Петров 56:18
Стефан Да Коста (Ян Муршак) 57:52
59:20 Стаффан Кронвалль
Богдан Киселевич 59:20
Статистика
14 Штрафное время 58
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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Новости КХЛ

Вратарь ЦСКА Сорокин сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Вратарь ЦСКА Сорокин сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Илья Сорокин займет зесто в воротах московского ЦСКА в шестом матче ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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