КХЛ не стала дисквалифицировать Пережогина за силовой прием на Захарчуке
СДК КХЛ рассмотрел эпизод пятого матча ¼ финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс» (4:1, 2−3) с удаление форварда Александра Пережогина до конца игры за силовой прием против защитника гостей Степана Захарчука.
Время — 52.55. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Авангарда» Александра Пережогина (№ 37) наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
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