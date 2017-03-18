КХЛ не стала дисквалифицировать Пережогина за силовой прием на Захарчуке

Время — 52.55. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Авангарда» Александра Пережогина (№ 37) наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.