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18 марта 2017, 16:57 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вратарь ЦСКА Сорокин сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Илья Сорокин займет зесто в воротах московского ЦСКА в шестом матче ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В первой тройке нападения сыграет Валерий Ничушкин <span class=error>Стефан</span> Да Коста переведен во второе сочетание. Увеличить
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Сорокин сыграл в двух матчах серии с «Локомотивом», после чего три игры в воротах провел Виктор Фаст.

В первой тройке нападения сыграет Валерий Ничушкин, Стефан Да Коста переведен во второе сочетание. Впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в составе московской команды на лед выйдет 21-летний нападающий Семен Кошелев.

Состав «Локомотива» не претерпел изменений. В заявку снова не попал вратарь Алексей Мурыгин, который получил повреждение в четвертом матче серии.

Шестая игра пройдет в Ярославле, начало — в 17:00 мск.

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