Вратарь ЦСКА Сорокин сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

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Сорокин сыграл в двух матчах серии с «Локомотивом», после чего три игры в воротах провел Виктор Фаст.

В первой тройке нападения сыграет Валерий Ничушкин, Стефан Да Коста переведен во второе сочетание. Впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в составе московской команды на лед выйдет 21-летний нападающий Семен Кошелев.

Состав «Локомотива» не претерпел изменений. В заявку снова не попал вратарь Алексей Мурыгин, который получил повреждение в четвертом матче серии.

Шестая игра пройдет в Ярославле, начало — в 17:00 мск.