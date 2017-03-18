Вратарь ЦСКА Сорокин сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Илья Сорокин займет зесто в воротах московского ЦСКА в шестом матче ¼ финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сорокин сыграл в двух матчах серии с «Локомотивом», после чего три игры в воротах провел Виктор Фаст.
В первой тройке нападения сыграет Валерий Ничушкин, Стефан Да Коста переведен во второе сочетание. Впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в составе московской команды на лед выйдет 21-летний нападающий Семен Кошелев.
Состав «Локомотива» не претерпел изменений. В заявку снова не попал вратарь Алексей Мурыгин, который получил повреждение в четвертом матче серии.
Шестая игра пройдет в Ярославле, начало — в 17:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter