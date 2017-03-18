Президент ХК «Витязь»: Сможем найти достойную замену ушедшему в «Торонто» Аалтонену
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уход финского нападающего Миро Аалтонена является большой потерей для клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь», но ему будет найдена достойная замена. Об этом ТАСС заявил президент клуба из Подольска Михаил Головков.
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В пятницу клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» объявил о подписании контракта новичка с 23-летним Аалтоненом.
«Конечно, нам хотелось его сохранить, но не все зависит от нас. Миро мечтал об игре в НХЛ, он за год выстрелил в КХЛ, что немаловажно. Мог бы поиграть еще, но это его решение, пожелаем ему удачи», — сказал Головков.
«Работа по усилению состава ведется всегда. Мы предполагали, что Аалтонен может уйти, так как за ним наблюдали скауты, поэтому мы думали, что на следующий сезон Миро у нас не останется. Надо смотреть с оптимизмом на то, что в Европе есть игроки, которые могут и стремятся играть в КХЛ. Думаю, что мы найдем достойную замену Аалтонену и не станем слабее», — добавил президент клуба.
Собеседник ТАСС отметил, что клуб также заинтересован в продлении контрактов с вратарем Харри Сятери, защитником Якубом Ержабеков и нападающим Марио Кемпе. «Переговоры ведутся, но тут тоже не все зависит от нас. За Ержабеком также наблюдали скауты НХЛ, а что касается Кемпе, он станет ограниченно свободным агентом 30 апреля, и у него тоже были мысли попробовать себя в НХЛ. Будем вести с ними переговоры, убеждать, договариваться, но, если они примут решение уйти, мы его примем и пожелаем удачи, потому что они сделали немало для «Витязя», — заявил Головков.
В текущем сезоне «Витязь» впервые в истории принял участие в
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