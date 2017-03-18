Президент ХК «Витязь»: Сможем найти достойную замену ушедшему в «Торонто» Аалтонену

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В пятницу клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» объявил о подписании контракта новичка с 23-летним Аалтоненом.

«Конечно, нам хотелось его сохранить, но не все зависит от нас. Миро мечтал об игре в НХЛ, он за год выстрелил в КХЛ, что немаловажно. Мог бы поиграть еще, но это его решение, пожелаем ему удачи», — сказал Головков.

«Работа по усилению состава ведется всегда. Мы предполагали, что Аалтонен может уйти, так как за ним наблюдали скауты, поэтому мы думали, что на следующий сезон Миро у нас не останется. Надо смотреть с оптимизмом на то, что в Европе есть игроки, которые могут и стремятся играть в КХЛ. Думаю, что мы найдем достойную замену Аалтонену и не станем слабее», — добавил президент клуба.

Собеседник ТАСС отметил, что клуб также заинтересован в продлении контрактов с вратарем Харри Сятери, защитником Якубом Ержабеков и нападающим Марио Кемпе. «Переговоры ведутся, но тут тоже не все зависит от нас. За Ержабеком также наблюдали скауты НХЛ, а что касается Кемпе, он станет ограниченно свободным агентом 30 апреля, и у него тоже были мысли попробовать себя в НХЛ. Будем вести с ними переговоры, убеждать, договариваться, но, если они примут решение уйти, мы его примем и пожелаем удачи, потому что они сделали немало для «Витязя», — заявил Головков.