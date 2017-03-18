Зарипов, Ковальчук и ещё 7 лучших НСА предстоящего межсезонья КХЛ

Данис Зарипов («Металлург» Мг)

Единственный представитель уже ставшей легендарной магнитогорской тройки Зарипов — Коварж — Мозякин, у которого летом заканчивается контракт с «Металлургом». Для Даниса этот сезон выдался неоднозначным: в регулярном чемпионате он оставался в тени Сергея Мозякина, который провёл рекордную «регулярку», но зато в плей-офф Зарипов показывает какую-то сумасшедшую результативность. «Магнитка» преодолела только два раунда, сыграла всего девять матчей, а Данис уже трижды оформил хет-трик и сейчас может замахнуться на снайперский рекорд плей-офф Евгения Дадонова, составляющий 15 заброшенных шайб.



Зарипову скоро исполнится 36 лет, он пятикратный чемпион страны и трёхкратный чемпион мира, у него больше всех Кубков Гагарина (4) и, возможно, совсем скоро будет ещё один. С такой богатой и успешной игровой карьерой за плечами впору задуматься о её завершении, но почему-то кажется, что Данис ещё поиграет. При этом вряд ли ему стоит менять команду: неторопливый стиль «Магнитки», при котором большую ценность имеют техничные руки, светлая голова и выбор позиции, нежели крепкие мускулы, беготня и броски с разных дистанций, идеально подходит для уже немолодого Зарипова.

Крис Ли («Металлург» Мг)

Партнёр Зарипова по звену побил все возможные рекорды для защитников в этом сезоне. Но немыслимое количество голевых передач, которые Крис раздал своим партнёрам, не всегда сочеталось с надёжной игрой в обороне. Особенно это было заметно в начале сезона, когда нападающие «Магнитки» ещё не вкатились в чемпионат и действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл несколько встреч подряд.



Но на игру в защите первого звена «Металлурга» никто не смотрит, когда они творят в атаке. А здесь Ли незаменим: Крис прекрасно дирижирует своими партнёрами на синей линии, а также обладает весьма неплохим броском. Впрочем, с канадским защитником та же история, что и с Зариповым: трудно представить, что в своём возрасте и со своими навыками он будет полезен где-то, кроме «Магнитки». Решения Даниса и Криса этим летом могут стать судьбоносными для команды из Магнитогорска.

Василий Кошечкин («Металлург» Мг)

Ещё один важнейший игрок чемпионской «Магнитки», у которого заканчивается контракт в этом году. Габаритный голкипер по-прежнему может выступать нестабильно в регулярном чемпионате, но в играх плей-офф превращается в непробиваемую стену. Вот и в этом розыгрыше Кубка Гагарина Кошечкин уже успел проявить себя, совершив классное спасение в четвёртой игре с «Барысом», что во многом позволило «Металлургу» завершить этот раунд в минимальные сроки.

В Магнитогорске Василия подпирает молодой Илья Самсонов, поэтому вариант со сменой клуба видится перспективным как для Кошечкина, так и для «Магнитки». Голкиперу 33 года, что не так много для игрока на этой позиции, а за плечами огромный кубковый опыт. Нет сомнения, что на Кошечкина будет большой спрос летом.

Вадим Шипачёв (СКА)

В конце апреля заканчивается контракт у, возможно, лучшего в КХЛ центрального форварда с российским паспортом — Вадима Шипачёва. Воспитанник череповецкого хоккея провёл четыре отличных сезона в СКА, выиграл Кубок Гагарина и закрепился в сборной России. Нет сомнения, что Вадим созрел для переезда в НХЛ, и слухи об этом муссируются в прессе с прошлого лета.



Сейчас у Шипачёва заканчивается контракт с питерским клубом, и никакие формальности не смогут задержать его в России. Недавно появилась информация, что в услугах Вадима заинтересован новичок НХЛ «Вегас». Безусловно, это отличный шанс для российского хоккеиста закрепиться в лучшей лиге мира и стать системообразующим игроком зарождающегося клуба.

Евгений Дадонов (СКА)

Завершается контракт со СКА и у партнёра Шипачёва по звену — Евгения Дадонова. Это прирождённый снайпер, обладающий обострённым чувством гола и прекрасным умением выбирать позицию. В чемпионском для СКА сезоне-2014/15 Дадонов установил снайперский рекорд плей-офф, забросив 15 шайб, а звено Панарин — Шипачёв — Дадонов наводило ужас на соперников.



Панарин уже второй год чувствует себя прекрасно в НХЛ, а сейчас к нему, похоже, засобирались и его партнёры. У Дадонова, как и у Шипачёва, есть предложение от «Вегаса», и было бы интересно понаблюдать за игрой российской связки в новом заокеанском проекте. Правда Дадонов был задрафтован в 2007 году «Флоридой», но, думается, этот вопрос при желании можно уладить обменом прав на игрока.

Илья Ковальчук (СКА)

Один из самых звёздных игроков российского чемпионата всё-таки доработал свой контракт со СКА. Несмотря на конфликты с предыдущими тренерами «армейцев», Илья отыграл положенные четыре года в Санкт-Петербурге, завоевав в позапрошлом сезоне свой первый клубный трофей. Ковальчук в 2013 году громко ушёл из НХЛ, разорвав гигантский контракт с «Нью-Джерси» и, казалось, порвал отношения с этой лигой навсегда.



Но уже по ходу прошлого плей-офф, когда Илья по решению тренера внезапно оказался вне состава питерцев, Ковальчук грозился расторгнуть контракт со СКА и вернуться за океан. Тогда всё осталось на уровне разговоров, но сейчас, когда договор Ильи и питерской команды подходит к концу, такой вариант возможен. Сам хоккеист пока темнит насчёт своего будущего, но ясно одно: Ковальчук либо уедет за океан, либо останется в СКА. Другой российский клуб вряд ли сможет потянуть запросы талантливого, но весьма капризного игрока.



Владимир Соботка («Авангард»)

Три года назад казалось невероятным, что Соботка отыграет за «Авангард» все положенные по контракту сезоны. Неурядицы между чешским центрфорвардом и «Сент-Луисом» должны были рано или поздно разрешиться, а омский клуб выглядел промежуточным вариантом для Соботки. Но Владимир раз за разом оставался в Омске, хотя каждое лето генеральный менеджер заокеанского клуба Даг Армстронг уверял прессу, что Соботка присоединится к его команде.

Интересно, что сейчас, когда у Соботки заканчивается контракт с «Авангардом», Армстронг, кажется, потерял к нему интерес, сказав про Владимира, что «этот корабль уплыл». Поэтому не исключён вариант, при котором Соботка останется в КХЛ. Наверняка цель сохранить талантливого чеха будет приоритетной для «Авангарда», но на него будут претендовать и другие клубы. Например, СКА, у которого заканчиваются контракты с центрфорвардами Шипачёвым и Ярно Коскирантой.

Джастин Азеведу («Ак Барс»)

Лакомым куском на трансферном рынке станет и оппонент Соботки в нынешнем плей-офф — Джастин Азеведу. После яркого годичного выступления в пражском «Льве» миниатюрный форвард перешёл в казанский «Ак Барс», где уже третий сезон держит приличную планку по набору очков. Азеведу в 2008 году был задрафтован «Кингз», но шанс поиграть в НХЛ он не получил и вряд ли грезит о возвращении за океан. Канадец португальского происхождения этим летом, помимо «Ак Барса», будет интересен тем клубам, которым нужен юркий, быстрый снайпер, умеющий к тому же выдать отличный пас.