Зарипов, Ковальчук и ещё 7 лучших НСА предстоящего межсезонья КХЛ
Уедут ли Дадонов и Шипачёв в НХЛ, сохранит ли «Магнитка» Зарипова, а «Авангард» — Соботку? В обзоре лучших неограниченно свободных агентов.
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Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Единственный представитель уже ставшей легендарной магнитогорской тройки Зарипов — Коварж — Мозякин, у которого летом заканчивается контракт с «Металлургом». Для Даниса этот сезон выдался неоднозначным: в регулярном чемпионате он оставался в тени Сергея Мозякина, который провёл рекордную «регулярку», но зато в
Зарипову скоро исполнится 36 лет, он пятикратный чемпион страны и трёхкратный чемпион мира, у него больше всех Кубков Гагарина (4) и, возможно, совсем скоро будет ещё один. С такой богатой и успешной игровой карьерой за плечами впору задуматься о её завершении, но
Крис Ли («Металлург» Мг)
Партнёр Зарипова по звену побил все возможные рекорды для защитников в этом сезоне. Но немыслимое количество голевых передач, которые Крис раздал своим партнёрам, не всегда сочеталось с надёжной игрой в обороне. Особенно это было заметно в начале сезона, когда нападающие «Магнитки» ещё не вкатились в чемпионат и действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл несколько встреч подряд.
Но на игру в защите первого звена «Металлурга» никто не смотрит, когда они творят в атаке. А здесь Ли незаменим: Крис прекрасно дирижирует своими партнёрами на синей линии, а также обладает весьма неплохим броском. Впрочем, с канадским защитником та же история, что и с Зариповым: трудно представить, что в своём возрасте и со своими навыками он будет полезен
Василий Кошечкин («Металлург» Мг)
Ещё один важнейший игрок чемпионской «Магнитки», у которого заканчивается контракт в этом году. Габаритный голкипер
В Магнитогорске Василия подпирает молодой Илья Самсонов, поэтому вариант со сменой клуба видится перспективным как для Кошечкина, так и для «Магнитки». Голкиперу 33 года, что не так много для игрока на этой позиции, а за плечами огромный кубковый опыт. Нет сомнения, что на Кошечкина будет большой спрос летом.
Вадим Шипачёв (СКА)
В конце апреля заканчивается контракт у, возможно, лучшего в КХЛ центрального форварда с российским паспортом — Вадима Шипачёва. Воспитанник череповецкого хоккея провёл четыре отличных сезона в СКА, выиграл Кубок Гагарина и закрепился в сборной России. Нет сомнения, что Вадим созрел для переезда в НХЛ, и слухи об этом муссируются в прессе с прошлого лета.
Сейчас у Шипачёва заканчивается контракт с питерским клубом, и никакие формальности не смогут задержать его в России. Недавно появилась информация, что в услугах Вадима заинтересован новичок НХЛ «Вегас». Безусловно, это отличный шанс для российского хоккеиста закрепиться в лучшей лиге мира и стать системообразующим игроком зарождающегося клуба.
Евгений Дадонов (СКА)
Завершается контракт со СКА и у партнёра Шипачёва по звену — Евгения Дадонова. Это прирождённый снайпер, обладающий обострённым чувством гола и прекрасным умением выбирать позицию. В чемпионском для СКА сезоне-2014/15 Дадонов установил снайперский рекорд
Панарин уже второй год чувствует себя прекрасно в НХЛ, а сейчас к нему, похоже, засобирались и его партнёры. У Дадонова, как и у Шипачёва, есть предложение от «Вегаса», и было бы интересно понаблюдать за игрой российской связки в новом заокеанском проекте. Правда Дадонов был задрафтован в 2007 году «Флоридой», но, думается, этот вопрос при желании можно уладить обменом прав на игрока.
Илья Ковальчук (СКА)
Один из самых звёздных игроков российского чемпионата
Но уже по ходу прошлого
Владимир Соботка («Авангард»)
Три года назад казалось невероятным, что Соботка отыграет за «Авангард» все положенные по контракту сезоны. Неурядицы между чешским центрфорвардом и «Сент-Луисом» должны были рано или поздно разрешиться, а омский клуб выглядел промежуточным вариантом для Соботки. Но Владимир раз за разом оставался в Омске, хотя каждое лето генеральный менеджер заокеанского клуба Даг Армстронг уверял прессу, что Соботка присоединится к его команде.
Интересно, что сейчас, когда у Соботки заканчивается контракт с «Авангардом», Армстронг, кажется, потерял к нему интерес, сказав про Владимира, что «этот корабль уплыл». Поэтому не исключён вариант, при котором Соботка останется в КХЛ. Наверняка цель сохранить талантливого чеха будет приоритетной для «Авангарда», но на него будут претендовать и другие клубы. Например, СКА, у которого заканчиваются контракты с центрфорвардами Шипачёвым и Ярно Коскирантой.
Джастин Азеведу («Ак Барс»)
Лакомым куском на трансферном рынке станет и оппонент Соботки в нынешнем
Александр Свитов («Ак Барс»)
Каждый раз, когда у этого габаритного центрфорварда истекает срок контракта, появляются слухи о возвращении Свитова в родной Омск. Александр оставил глубокий след в душе некоторых болельщиков «Авангарда» и со многими из них сохранил отличные отношения. Но это не повод возвращаться в клуб, откуда Александр уходил не очень хорошо, а потому Свитов уже семь лет играет за пределами Омска и вполне счастлив. Впрочем, Свитову уже 34 года, и он может задуматься о завершении карьеры в родной команде.
Но пока Александр себя комфортно чувствует в Казани и сражается против «Авангарда» в
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