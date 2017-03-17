Константин Курашев вошел в тренерский штаб Сергея Зубова в хоккейном клубе «Сочи»

Курашев имеет высшее образование (ГЦОЛИФК) и высшую тренерскую категорию Федерации хоккея Швейцарии. Владеет русским, немецким и английским языками. До настоящего времени тренерская карьера специалиста проходила в Швейцарии. В качестве ассистента и главного тренера становился многократным чемпионом Швейцарии на уровне U18, U20 и команд мастеров, двукратный победитель Кубка Шпенглера.

Индивидуально подготовил большое количество игроков НХЛ, в частности, таких защитников как Марк Штрайт («Питтсбург»), Янник Вебер («Нэшвилл»), Роман Йоси («Нэшвилл») и многих других.

В качестве игрока выступал за «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск), «Крылья Советов» (Москва) и клубы чемпионата Австрии.