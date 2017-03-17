Фастовский: По Шумакову, Шалунову и Окулову идёт война, Артюхина не будет

«У Санникова контракт на следующий год, о том, что его хотят видеть в Санкт-Петербурге, я ничего не знаю. Артюхина, Бойчака в следующем году не будет. У Полашека контракт на следующий сезон, мы им очень довольны. Прошла информация, что Миловзоров уходит.



По Шумакову, Шалунову и Окулову вопрос не решен, по ним идёт сложная, многоступенчатая война. Шанс, что они останутся, есть, но небольшой. Я их не рассматриваю на следующий сезон, но если кто-то останется, это будет подарок.

Салак начинает тренироваться с командой с 10 апреля, у него контракт на следующий сезон. С обороной у нас всё хорошо, вратарская линия и оборона у нас полностью под контрактами. Возвращение Копейкина маловероятно. У него всё хорошо сложилось, он сам не вернётся.



Кто будет тренером? Наберитесь терпения. Думаю, вопрос решится до конца марта", — сказал Фастовский в эфире «Спорт FM».