Фастовский: По Шумакову, Шалунову и Окулову идёт война, Артюхина не будет
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что Евгений Артюхин и Зак Бойчак, а также Константин Окулов, Сергей Шумаков и Максим Шалунов покинут команду, а новый тренер будет назначен в конце марта.
«У Санникова контракт на следующий год, о том, что его хотят видеть в
По Шумакову, Шалунову и Окулову вопрос не решен, по ним идёт сложная, многоступенчатая война. Шанс, что они останутся, есть, но небольшой. Я их не рассматриваю на следующий сезон, но если
Салак начинает тренироваться с командой с 10 апреля, у него контракт на следующий сезон. С обороной у нас всё хорошо, вратарская линия и оборона у нас полностью под контрактами. Возвращение Копейкина маловероятно. У него всё хорошо сложилось, он сам не вернётся.
Кто будет тренером? Наберитесь терпения. Думаю, вопрос решится до конца марта", — сказал Фастовский в эфире «Спорт FM».
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