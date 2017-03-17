СКА объяснил поведение тренера Знарка после матча с ХК «Динамо» эмоциями
МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил поведение главного тренера команды Олега Знарка после пятого матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо» эмоциями. Об этом Ротенберг заявил ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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В конце матча четвертьфинальной серии КХЛ в
«Я этого инцидента не видел, смотрел только записи. Конечно, это эмоции, они перехлестывают. Если лига посчитает нужным, они подведут итог этого инцидента. Но всегда хотелось бы, что все серии заканчивались рукопожатием, чтобы не было таких эпизодов в будущем, потому что во время игр многое может происходить, но после них надо всем дружно жать руки и продолжать работу», — сказал Ротенберг.
«Что касается Знарка, вопросы надо адресовать ему. Наверное, были причины, о которых мы можем только догадываться. Но опять же с точки зрения этики рукопожатие — это часть хоккейной жизни», — добавил
В полуфинале СКА сыграет с победителем противостояния между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом».
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