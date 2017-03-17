СКА объяснил поведение тренера Знарка после матча с ХК «Динамо» эмоциями

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В конце матча четвертьфинальной серии КХЛ в Санкт-Петербурге между СКА и «Динамо», который завершился победой хозяев со счетом 2:0, Знарок отказался пожать руку старшему тренеру москвичей Андрею Скопинцеву. Это вызвало бурную реакцию последнего, конфликт едва не закончился дракой.

«Я этого инцидента не видел, смотрел только записи. Конечно, это эмоции, они перехлестывают. Если лига посчитает нужным, они подведут итог этого инцидента. Но всегда хотелось бы, что все серии заканчивались рукопожатием, чтобы не было таких эпизодов в будущем, потому что во время игр многое может происходить, но после них надо всем дружно жать руки и продолжать работу», — сказал Ротенберг.

«Что касается Знарка, вопросы надо адресовать ему. Наверное, были причины, о которых мы можем только догадываться. Но опять же с точки зрения этики рукопожатие — это часть хоккейной жизни», — добавил вице-президент СКА.

В полуфинале СКА сыграет с победителем противостояния между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом».