В чем Знарок виноват перед «Динамо»? Обсуждаем скандал, случившийся в Питере

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Главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок не любит, а может просто не умеет жить без приключений. Вот казалось бы простая ситуация — рукопожатие после серии. Его команда уверенно победила. Ну и думай уже о следующем раунде….

Нет, взял, да и демонстративно не пожал на льду руку тренеру динамовцев Андрею Скопинцеву. Тот в ответ, естественно, возмутился. И вот вам скандал на всю КХЛ. На ровном месте. Который обсуждают уже чуть ли не больше, чем саму победу СКА в четвертьфинале.

«Динамо» уже поспешило обвинить Знарка в высокомерии и хамстве. И вроде бы повод есть….

Но я, пожалуй, найду и пару слов и в защиту тренера. Давайте будем справедливы — никакого высокомерия по отношению к «Динамо» у Знарка не было. Он пожал руку и всем игрокам на льду, и персоналу клуба. А на пресс-конференции после матча тепло обнял исполняющего обязанности наставника «Динамо» в том поединке Владимира Воробьева. Тот, кстати, не отшатнулся. Хотя на льду между двумя штабами чуть ранее уже, было, потасовка началась. Но Воробьев тоже обнял Знарка.

Это я к тому, что никакого оскорбления «Динамо» в действиях наставника СКА и в помине не было. Но была неприязнь лично к Скопинцеву. И он ее открыто продемонстрировал.

Нарушил ли Знарок регламент КХЛ? В любом случае нет. Даже традиции не нарушил. Ведь он в четверг вышел на послематчевое рукопожатие и стиснул несколько десятков рук своих недавних соперников.

Кроме одной. Но должен ли мужчина жать руку человека, который ему неприятен? Ответ вроде бы очевиден. Для настоящих мужчин. Однако сейчас Знарка судят именно за такую его позицию. А ведь что конкретно произошло между Знарком и Скопинцевым мы не знаем — оба отказались обсуждать эту тему.

Суть в том, что многие другие на месте Знарка отвели бы глаза в сторонку и руку сопернику пожали. Просто, чтоб не обострять. А Олег Валерьевич не такой. Он лучше на приличия наплюет.

Но разве нас детства не учат быть честными и открытыми? Разве не говорят, что правду надо говорить в лицо? И не держать камней за пазухой?

Я не собираюсь делать из Знарка ангела. Потому что он не ангел. Он — честный и принципиальный до грубости мужик. И еще любит это демонстрировать.

И в этой ситуации он действительно дал повод для конфликта. Но не Знарок раздул ссору. Потому что нельзя требовать, чтоб человек тебе руку жал, если он этого делать не хочет. Не тот это жест, чтоб его через силу, с тошнотой у горла делать!

И все же есть у меня к Знарку после этой истории и серьезный упрек. Олег Валерьевич, ну вот заварили вы кашу на глазах у миллионов зрителей. Так будьте любезны, объяснитесь — почему. Просто и по мужски. Зачем ненужные сплетни молчанием плодить?