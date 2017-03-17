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17 марта 2017, 23:20 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ФХР: Хоккейный матч на «Зенит-Арене» может состояться в 2018 году

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Хоккейный матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге может состояться в первой половине 2018 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

По словам <nobr>вице-президента</nobr> ФХР Романа Ротенберга там может сыграть сборная России или СКА. Увеличить
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Ранее член правления хоккейного клуба СКА, первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев рассказал, что стадион в Петербурге может принять хоккейный матч.

«Объективно — это реальный вариант, его нужно прорабатывать со всеми деталями, выбирать даты, считать экономику, все доходы, расходы, а потом уже принимать решение. Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная. Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе. Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году», — сказал Ротенберг.

Стадион в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2017 и 2018 годах соответственно. Также в ближайшее время арена будет передана футбольному клубу «Зенит», который проведет первым матч на новом стадионе 23 апреля против екатеринбургского «Урала».
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