«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Дэном Секстоном на два года.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущее соглашение с хоккеистом заканчивается 30 апреля 2017 года.



Секстон выступает за «Нефтехимик» в сезона-2013/14. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 51 матч, забросил 13 шайб и отдал 37 передач (50 очков). Всего в КХЛ на его счету 123 (41+82) очка в 147 играх.