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17 марта 2017, 22:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Дэном Секстоном на два года

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Дэном Секстоном на два года.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущее соглашение с хоккеистом заканчивается 30 апреля 2017 года.

Секстон выступает за «Нефтехимик» в сезона-2013/14. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 51 матч, забросил 13 шайб и отдал 37 передач (50 очков). Всего в КХЛ на его счету 123 (41+82) очка в 147 играх.

Нефтехимик
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