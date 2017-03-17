Канарейкин удивил. Чем ответит Билл?

Меньше всего можно было ожидать от пятого матча новых сюжетных линий и интриг. «Ак Барс», ведя в серии 3:1, мог уступить, но такие кардинальные изменения в самой игре обеих команд никак не просились. Канарейкину удалось удивить, и в серии с таким «Ак Барсом» это сродни подвигу. Игроки «Авангарда», у которых в предыдущих матчах были проблемы с тем, чтобы довести шайбу до ворот, поменяли тактику и перестали ковыряться в углах чужой зоны, совершая потерю за потерей.

При позиционных атаках омичи не шли вглубь зоны, а растягивали «квадрат» «Ак Барса» по максимуму, играя через защитников и выводя крайних нападающих на бросок с чистого льда. Но запирал «Авангард» гостей в зоне только в начале матча, демонстрируя, кто тут главный. Позже хозяева перешли на контратаки и смотрелись в них великолепно.

Когда в последний раз «Ак Барс» так часто и грубо ошибался при откате назад и, что самое главное, ошибался именно индивидуально, позволяя «раздевать» себя? Если раньше в этом плей-офф казанцы начинали сдавать в третьей двадцатиминутке, то в пятом матче стали теряться под прессингом и привозить с самого стартового свистка. Очень сложно заставить «Ак Барс» по-настоящему нервничать и допускать большое количество брака, но у «Ястребов» получилось. В любом другом матче казанцы скорее в бессильном отчаянии выстраивались бы впятером у синей линии, но не попадались на индивидуальных «косяках».

Причем в теоретических знаниях «Барсам» не откажешь — на бумаге соперник разложен на молекулы. Есть Бурдасов, есть его бросок, и было заметно невооруженным взглядом, как казанцы буквально висели на нем, но на одну удачную смену приходилось две неудачные. Медведев, который в плане созидания сильнее всех защитников своей бывшей команды, уже подпортил настроение казанцам несколько раз в этой серии. Казанцы, разумеется, знают, на что он способен, но все равно экс-«барс» смог выстрелить исключительно за счет индивидуальных действий — просто взял игру на себя.

У «Авангарда» именно что появились индивидуальности — Канарейкин наконец перестал пытаться перебодать Билялетдинова в его родной среде. И все те игроки омского клуба, которых «Ак Барс» матч за матчем втягивал в плотный и жесткий хоккей, стали играть с позиции силы, заставляли комментаторов называть свои фамилии раз за разом. У хозяев в этой серии были удачные отрезки — концовки третьих периодов или, например, начало первого гостевого матча. Но «Авангарду» наконец удалось провести в таком активном ключе почти весь матч.

На фоне таких хозяев стало видно, как не хватает ярких личностей «Ак Барсу». Четвертое звено со связкой Глинкин — Попов несколько неожиданно вновь стало лучшим у казанцев. Исчез со льда Малыхин, а у тройки Ткачева дальше двух-трех точных передач дело не заходило. В конце третьего периода «Авангард», игравший весь матч крайне энергозатратно, начал хватать удаления за всякие глупости, но шайба в ворота не шла, и даже при игре в большинстве вылезал брак при игре на подборе — единоборства оставались за омичами.

«Авангард» выложился на сто с лишним процентов, и даже если для команды Канарейкина этот матч станет последним домашним в сезоне, стыдно перед городом не будет. Несколько лет назад «Ак Барс» уступил «Трактору», ведя 2−0 и 3−1 в серии, но это была абсолютно другая команда, да и «Авангард», способный спасать целые раунды, остался в далеком прошлом.

Маленькая сенсация уже случилась — опять же, дело не в поражении Билялетдинова как таковом, а в том, как сокрушительно оно было нанесено. Такая самоотдача может аукнуться команде из Омска в Казани — еще один такой соковыжимающий матч будет провести непросто. Но «Восток» абсолютно без интриг — нет, это было бы слишком печально даже для нынешнего положения дел в лиге.