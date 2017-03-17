Зинэтула Билялетдинов: Дать отдохнуть Гарипову? Мы подумаем

Омичи сократили отставание, счет в серии — 2−3. Следующий матч состоится 19 марта в Казани.

— Непростая игра для нас получилась, — сказал Билялетдинов. — Нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу.

— Была ли сложность в том, что «Ак Барсу» весь матч приходилось отыгрываться?

— Были допущены ошибки, они и повлияли на результат.

— Не так часто ваша команда пропускает четыре шайбы. Что все же стало причиной?

— Повторюсь, мы разберемся и сделаем выводы.

— Не было мыслей при счете 4:1 в концовке заменить вратаря на полевого игрока?

— Нет.

— Не рассматриваете вариант дать отдохнуть Гарипову?

— Мы подумаем. (Анна ЛЕВЧЕНКО).