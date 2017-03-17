Зинэтула Билялетдинов: Дать отдохнуть Гарипову? Мы подумаем
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от «Авангарда» (1:4) в пятом матче серии
плей-офф ½ финала Восточной конференции заявил, что его команда проиграла из-за собственных ошибок.
Омичи сократили отставание, счет в серии — 2−3. Следующий матч состоится 19 марта в Казани.
— Непростая игра для нас получилась, — сказал Билялетдинов. — Нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу.
— Была ли сложность в том, что «Ак Барсу» весь матч приходилось отыгрываться?
— Были допущены ошибки, они и повлияли на результат.
— Не так часто ваша команда пропускает четыре шайбы. Что все же стало причиной?
— Повторюсь, мы разберемся и сделаем выводы.
— Не было мыслей при счете 4:1 в концовке заменить вратаря на полевого игрока?
— Нет.
— Не рассматриваете вариант дать отдохнуть Гарипову?
— Мы подумаем. (Анна ЛЕВЧЕНКО).
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