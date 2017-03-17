Федор Канарейкин: «Авангарду» пока рано заканчивать сезон
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин после победы над «Ак Барсом» (4:1) в пятом матче серии
плей-офф ½ финала Восточной конференции заявил, что не знает, произойдут ли какие-нибудь изменения в составе перед шестой игрой.
Омичи сократили отставание, счет в серии — 2−3. Следующий матч состоится 19 марта в Казани.
— Мы понимали, конечно, что перед своими зрителями мы не должны проигрывать третью игру, — сказал Канарейкин. — Поэтому очень настроились. Рано заканчивать сезон. Очень интересная идет серия. Мы довольны сегодняшним результатом и едем в Казань.
— Насколько сложно будет сохранить сегодняшний позитивный настрой на матч в Казани?
— Сложности уже позади. Каждая игра — это новый вызов, работа на выезде и дома — разные виды работы. Шестая игра нас ждет. Давайте будем готовиться.
— Победный состав будете менять?
— Вот этого я пока не знаю. (Анна ЛЕВЧЕНКО).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter