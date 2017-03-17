Федор Канарейкин: «Авангарду» пока рано заканчивать сезон

Омичи сократили отставание, счет в серии — 2−3. Следующий матч состоится 19 марта в Казани.

— Мы понимали, конечно, что перед своими зрителями мы не должны проигрывать третью игру, — сказал Канарейкин. — Поэтому очень настроились. Рано заканчивать сезон. Очень интересная идет серия. Мы довольны сегодняшним результатом и едем в Казань.

— Насколько сложно будет сохранить сегодняшний позитивный настрой на матч в Казани?

— Сложности уже позади. Каждая игра — это новый вызов, работа на выезде и дома — разные виды работы. Шестая игра нас ждет. Давайте будем готовиться.

— Победный состав будете менять?

— Вот этого я пока не знаю. (Анна ЛЕВЧЕНКО).