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17 марта 2017, 19:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» дома одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу Ак Барса Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Лемтюгов (13-я минута), Антон Бурдасов (30, 51) и Илья Зубов (42). У проигравших отличился Иржи Секач (43). Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Ак Барса».

Следующий матч пройдет 19 марта в Казани.

17.03.2017 16:00 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 4:1 Ак Барс
(1:0, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Доминик Фурх Эмиль Гарипов
1-й период
12:03 Николай Лемтюгов (А. Пережогин)
12:41 Михаил Юньков
12:41 Михаил Юньков
Альберт Яруллин 12:41
Альберт Яруллин 12:41
18:45 Николай Лемтюгов
2-й период
29:10 Антон Бурдасов (Е. Медведев, Е. Мартынов)
32:37
Александр Свитов 33:22
Андрей Попов 39:47
3-й период
41:40 Илья Зубов (Мих. Григорьев, Е. Медведев)
42:28 Антон Бурдасов
Иржи Секач (В. Ткачев, А. Свитов) 42:55
43:58 Михаил Григорьев
Альберт Яруллин 48:01
50:08 Антон Бурдасов (В. Соботка)
52:55 Александр Пережогин
52:55 Александр Пережогин
52:55 Николай Лемтюгов
58:46 Максим Пестушко
Статистика
41 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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