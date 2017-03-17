«Авангард» обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» дома одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в пятом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Лемтюгов (13-я минута), Антон Бурдасов (30, 51) и Илья Зубов (42). У проигравших отличился Иржи Секач (43). Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Ак Барса».
Следующий матч пройдет 19 марта в Казани.
Главные тренеры
|Федор Канарейкин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Доминик Фурх
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|12:03
|Николай Лемтюгов (А. Пережогин)
|12:41
|Михаил Юньков
|12:41
|Михаил Юньков
|Альберт Яруллин
|12:41
|Альберт Яруллин
|12:41
|18:45
|Николай Лемтюгов
|2-й период
|29:10
|Антон Бурдасов (Е. Медведев, Е. Мартынов)
|32:37
|Александр Свитов
|33:22
|Андрей Попов
|39:47
|3-й период
|41:40
|Илья Зубов (Мих. Григорьев, Е. Медведев)
|42:28
|Антон Бурдасов
|Иржи Секач (В. Ткачев, А. Свитов)
|42:55
|43:58
|Михаил Григорьев
|Альберт Яруллин
|48:01
|50:08
|Антон Бурдасов (В. Соботка)
|52:55
|Александр Пережогин
|52:55
|Александр Пережогин
|52:55
|Николай Лемтюгов
|58:46
|Максим Пестушко
Статистика
|41
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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