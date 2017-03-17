Владимир Кречин: Кинэн возглавит и сборную Китая. Это уже решено

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Как уже сообщал «Советский спорт», новым главным тренером «Куньлуня» назначен известный канадский тренер Майк Кинэн, в 2014 году завоевавший в КХЛ Кубок Гагарина с «Магниткой».

О том, какие изменения произойдут в команде после его прихода, рассказывает генеральный менеджер китайского клуба Владимир Кречин.

— Кинэн подписал пока с клубом стандартный контракт «1+1», — рассказывает Кречин. — Хотя планы на него у китайцев большие. Можно уже с уверенностью сказать, что Майк возглавит и сборную Китая. Это ведь обычная практика. В Латвии и Казахстане главный тренер клуба КХЛ часто становился и тренером национальной команды. Опыта Кинэну не занимать! Поработать с ним всем будет интересно.

— Чья это была инициатива — сделать Кинэна главным тренером «Куньлуня»?

— Сперва Майк просто вошел в координационный совет клуба. В тот момент никто не предполагал, что он станет главным тренером. Но затем обстоятельства изменились. Владимир Юрзинов ушел в отставку. И вот тогда хозяин «Куньлуня» решил назначить Кинэна главным тренером. Майк немного подумал и согласился.

— И перед ним сразу поставили очень серьезную задачу — выйти во второй раунд пллей-офф.

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Задачи перед командой всегда должны быть высокими. Иначе, зачем вообще участвовать в чемпионате.

— Но ведь с другой стороны есть требование постоянно использовать в команде не менее пяти китайских игроков.

— Так у нас и в этом сезоне было задействовано четыре. А в мае этого года мы будем просматривать в Бостоне и Торонто игроков с китайским гражданством — из тех, кто давно живет в Канаде и США и занимается там хоккеем с детства. Будем стараться, что в составе было пять, а, возможно, и семь китайских игроков. Ничего страшного тут нет.

Перед клубом стоит задача ежегодно прибавлять количество китайцев в основном составе «Куньлуня» на одного-двух игроков. Чтобы в ближайшем будущем вся команда из них состояла.

— Когда Кинэн приступит к тренировкам и формированию команды?

— Майк прилетит в Пекин на следующей неделе. Познакомится со всеми. А потом мы вместе с ними сядем, обсудим и состав, и предсезонную подготовку.

— В составе «Куньлуня» грядут большие перемены?

— Изменения будут. Ведь мы в основном подписывали контракты только на год. Так что сейчас Кинэн получит возможность выбора.

— Получается, что и бюджет клуба будет увеличен?

— Это было бы логично. Но пока бюджет не утвержден. Думаю, что он будет обсуждаться на встрече руководства клуба с Кинэном.

— «Куньлуню» обязательно нужен фарм-клуб.

— И он обязательно будет — в ВХЛ. Плюс молодежная команда в МХЛ. Персонал уже подбирается, документы оформляются. Обе эти команды будут созданы с нуля. Кстати, на наших драфтах в Канаде и США мы будем сразу и для них набирать игроков с китайскими корнями. Плюс российские игроки.

— Вы сами уже разобрались, почему команду так неожиданно покинул Владимир Юрзинов?

— Когда мы на самолете возвращались из Магнитогорска в Пекин, он мне сказал, что по семейным обстоятельствам. Сезон был тяжелым для всех. Перелеты, новая команда. Потом, к примеру, ко мне семья приехала, и мы живем сейчас в Пекине вместе. А у Юрзинова супруга осталась в Финляндии.

— Но Юрзинов остается в системе клуба?

— Руководство хотело бы, чтобы Владимир продолжал помогать в координационном совете. Но если он станет главным тренером другого клуба… Это будет невозможно.

— Кинэн с помощниками уже определился?

— Еще нет. Алексей Тертышный, и Олег Горбенко работают в клубе, у них действующие контракты. У них опыт, они с нуля это дело начинали. Но думаю, что Майк и своих помощников привезет. Обязательно будут в штабе и китайские специалисты. В том числе и в ВХЛ и МХЛ.

Очень важно, чтобы все наши три команды работали по одной системе, которую определит Кинэн. По одному тренировочному процессу. Чтобы без проблем поднимать ребят в элитную команду.