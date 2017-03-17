Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29112431/
17 марта 2017, 14:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» продолжит выступать в КХЛ как минимум следующие пять лет

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. «Йокерит» договорился с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) о выступлении в ней на протяжении как минимум пяти следующих лет, сообщается на официальном сайте финского клуба.

<span class=error>Йокерит</span> договорился с Континентальной хоккейной лигой (<span class=error>КХЛ</span>) о выступлении в ней на протяжении как минимум пяти следующих лет сообщается на официальном сайте финского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15.

«Мы рады объявить, что “Йокерит” продолжит выступать в КХЛ на протяжении еще как минимум пяти сезонов, и зрители в Хельсинки и Финляндии продолжат наслаждаться замечательным хоккеем», — заявил глава совета директоров финского клуба Харри Харкимо.

Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»