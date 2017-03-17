«Йокерит» продолжит выступать в КХЛ как минимум следующие пять лет

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«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15.

«Мы рады объявить, что “Йокерит” продолжит выступать в КХЛ на протяжении еще как минимум пяти сезонов, и зрители в Хельсинки и Финляндии продолжат наслаждаться замечательным хоккеем», — заявил глава совета директоров финского клуба Харри Харкимо.