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16 марта 2017, 23:21 | Хоккей: КХЛ | РИА Новости

Хоккейный матч пройдет на «Санкт-Петербург Арене» в 2017 году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев заявил, что на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге в 2017 году будет проведен хоккейный матч.

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«Санкт-Петербург Арена» была построена на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций-2017. Тестовые игры петербургского «Зенита» пройдут на арене в апреле-мае.

«Один из способов заполнить стадион на Крестовском — провести хоккейный матч. Думаю, мы это сделаем и установим европейский рекорд. Не надо откладывать. Сделаем это в этом году», — сказал Медведев журналистам.
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