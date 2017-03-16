Хоккейный матч пройдет на «Санкт-Петербург Арене» в 2017 году

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«Санкт-Петербург Арена» была построена на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций-2017. Тестовые игры петербургского «Зенита» пройдут на арене в апреле-мае.

«Один из способов заполнить стадион на Крестовском — провести хоккейный матч. Думаю, мы это сделаем и установим европейский рекорд. Не надо откладывать. Сделаем это в этом году», — сказал Медведев журналистам.