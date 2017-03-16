ЦСКА близок к Фаст-астрофе
«Локомотив» переиграл армейцев в Москве и превратился в фаворита серии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Локомотив» переиграл армейцев в Москве и превратился в фаворита серии. ЦСКА уже в третьем матче подряд обходится без основного голкипера Ильи Сорокина: на этот раз российский вратарь, которого подменяет швед Виктор Фаст, даже не попал в заявку на игру.
СПОРЩИК КРУНВАЛЛЬ
Я уже не раз говорил, что игроки ярославской команды до матча уже имеют преимущество. На «сухой» разминке они расслаблены, улыбчивы и у них постоянно
Павел Коледов играет в футбол, засунув руки в карман, и не стесняется «пихать» молодым за все. Егор Коршков и Александр Полунин слушают и, кажется, недоумевают. В ЛДС ЦСКА гости разминаются на небольшом пятачке, с одной стороны — металлический заборчик, с другой — сцена. В общем, нельзя забываться и нужно себя контролировать. Совсем недавно в КХЛ произошел страшный случай, когда защитник «Торпедо» сломал себе два пальца на ноге, ударив по скамейке во время «сухой» разминки. И это ведь было в
Несчастный случай чуть не произошел и на этой разминке. Егор Коршков зарядил ногой по руке Ильи Любушкина. К счастью, ничего серьезного. Потерли больные места и продолжили играть.
А что ЦСКА? Они разминаются в спортивном зале, куда нет доступа. Я попросил, чтобы мне разрешили сходить, посмотреть, сфотографировать. Но
СУЕТА КВАРТАЛЬНОВА
Не исключено, что против были и представители тренерского штаба. Они явно нервничают, а Дмитрий Квартальнов не знает, что происходит. Очень длинная скамейка запасных, как выясняется, не всегда приносит пользу. Привычка менять чуть ли не по пять человек в составе в
Максим Мамин — один из самых агрессивных и успешных нападающих в ЦСКА ошибся в Ярославле, причем в победном матче. Сразу же потерял игровое время, да так резко, словно он весь сезон выступал плохо. Про Дмитрия Кугрышева и вспоминать не хочется.
В прошлом сезоне он был выведен из состава во время
И уж совсем странная ситуация с вратарем Ильей Сорокиным. Допустим, он не слишком уверенно провел вторую встречу серии, ему можно было дать отдохнуть одну встречу, но теперь тренеры решили сделать ставку на Виктора Фаста. И не сказать, что угадали.
В третьем периоде вчерашней игры швед внезапно побежал на скамейку, когда арбитр поднял руку. И ему очень сильно повезло, что этого не заметили хоккеисты ярославской команды, так как удаление было у армейцев.
КОНТРАКТЫ И ТРАВМЫ
Увидев стартовый состав «Локомотива», болельщики ярославского клуба тоже вздрогнули. Как ни уверяли в клубе, что с Алексеем Мурыгиным все в порядке, но он не попал в заявку. Повреждение, полученное в четвертом матче, не позволило ему доиграть до конца встречи, и он не восстановился.
Но Александр Судницин в первые два периода доказал, что способен нести ответственность. То, что гости вели с «сухим» счетом до конца второго периода — целиком его заслуга.
В Ярославле мотивировали игроков ведущей тройки. Брэндон Козун подписал новый контракт с командой накануне, а Петри Контиола — в день матча. Отрабатывать деньги пришлось сразу же. Со льда эти люди не уходят.
ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ
Ближе к третьему периоду пустых мест на трибунах стало гораздо меньше, но свободные все равно были. Это большой удар по репутации клуба, который не сумел завлечь пять с половиной тысяч зрителей на важный матч
Мне, правда, говорят, что военные сами захотели прийти на хоккей, никто их не заставляет, а клуб просто предоставляет билеты. Охотно верю. Ведь, когда служишь, то легко тратишь увольнительную на то, чтобы провести время на стадионе с сослуживцами. Других забот и нет.
Пришел Леонид Слуцкий со своим товарищем Виктором Гончаренко. Бывший тренер ЦСКА опустил голову и прошел от служебного входа до лифта, опасаясь, что к нему подойдут брать автографы и фотографироваться. А Павел Погребняк, наоборот, шел медленно, но к нему никто не подходил. Я и сам не сразу его узнал.
«НИКИТА ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЕТ»
Раньше
— Контракт с «Нефтехимиком» у меня закончился, и переговоры пока не начались, — рассказывал он. — Я же хочу играть в клубе, который пройдет в
По стадиону гуляли родители Никиты Зайцева, которые привели на матч Софью Зайцеву. Да, дочка защитника «Торонто» гостит в Москве и понятно ее желание посмотреть КХЛ и НХЛ, чтобы сравнить.
Папа и мама Никиты переживают за своего сына сильней, чем, наверное, он.
— Вы уж не ругайте Никиту, — попросили они, когда мы обсуждали его последнюю игру с «Флоридой», в которой он пропустил пять шайб.
Никита, никто тебя тут не ругает. Но все скучают, тем более без тебя в защите армейцев еще хуже, чем в «Торонто».
Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛСК ЦСКА
|16.03.2017 19:30
|Зрители 4400
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
|Виктор Фаст 59:19
|Александр Судницин
|1-й период
|09:22
|Джефф Плэтт
|Егор Аверин (В. Гавриков, А. Локтионов)
|13:55
|15:38
|Андрей Светлаков
|Владислав Гавриков (Е. Аверин)
|17:04
|Илья Любушкин
|17:34
|2-й период
|Якуб Накладал
|26:20
|29:41
|29:41
|Кирилл Петров
|31:44
|Александр Кутузов
|Эмиль Галимов
|34:13
|39:08
|Андрей Светлаков (В. Ничушкин)
|3-й период
|42:48
|Валерий Ничушкин
|46:51
|Денис Денисов
|Илья Любушкин
|55:12
|14
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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