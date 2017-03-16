ЦСКА близок к Фаст-астрофе

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«Локомотив» переиграл армейцев в Москве и превратился в фаворита серии. ЦСКА уже в третьем матче подряд обходится без основного голкипера Ильи Сорокина: на этот раз российский вратарь, которого подменяет швед Виктор Фаст, даже не попал в заявку на игру.

СПОРЩИК КРУНВАЛЛЬ

Я уже не раз говорил, что игроки ярославской команды до матча уже имеют преимущество. На «сухой» разминке они расслаблены, улыбчивы и у них постоянно что-то происходит. Не умолкает Стафан Крунвалль, который оспаривает каждую свою ошибку и постоянно требует сыграть с ним в «камень — ножницы — бумага». И ведь часто выигрывает.

Павел Коледов играет в футбол, засунув руки в карман, и не стесняется «пихать» молодым за все. Егор Коршков и Александр Полунин слушают и, кажется, недоумевают. В ЛДС ЦСКА гости разминаются на небольшом пятачке, с одной стороны — металлический заборчик, с другой — сцена. В общем, нельзя забываться и нужно себя контролировать. Совсем недавно в КХЛ произошел страшный случай, когда защитник «Торпедо» сломал себе два пальца на ноге, ударив по скамейке во время «сухой» разминки. И это ведь было в плей-офф.

Несчастный случай чуть не произошел и на этой разминке. Егор Коршков зарядил ногой по руке Ильи Любушкина. К счастью, ничего серьезного. Потерли больные места и продолжили играть.

А что ЦСКА? Они разминаются в спортивном зале, куда нет доступа. Я попросил, чтобы мне разрешили сходить, посмотреть, сфотографировать. Но какие-то ответственные люди отказали.

СУЕТА КВАРТАЛЬНОВА

Не исключено, что против были и представители тренерского штаба. Они явно нервничают, а Дмитрий Квартальнов не знает, что происходит. Очень длинная скамейка запасных, как выясняется, не всегда приносит пользу. Привычка менять чуть ли не по пять человек в составе в плей-офф перестала работать. Каждый понимает, что ему не простят малейшей неудачи.

Максим Мамин — один из самых агрессивных и успешных нападающих в ЦСКА ошибся в Ярославле, причем в победном матче. Сразу же потерял игровое время, да так резко, словно он весь сезон выступал плохо. Про Дмитрия Кугрышева и вспоминать не хочется.

В прошлом сезоне он был выведен из состава во время плей-офф, в этом — дали шанс, но практически сразу же посадили в запас. Ладно, хоть разрешают заходить в раздевалку, хотя я не удивлюсь, если и не пускают.

И уж совсем странная ситуация с вратарем Ильей Сорокиным. Допустим, он не слишком уверенно провел вторую встречу серии, ему можно было дать отдохнуть одну встречу, но теперь тренеры решили сделать ставку на Виктора Фаста. И не сказать, что угадали.

В третьем периоде вчерашней игры швед внезапно побежал на скамейку, когда арбитр поднял руку. И ему очень сильно повезло, что этого не заметили хоккеисты ярославской команды, так как удаление было у армейцев.

КОНТРАКТЫ И ТРАВМЫ

Увидев стартовый состав «Локомотива», болельщики ярославского клуба тоже вздрогнули. Как ни уверяли в клубе, что с Алексеем Мурыгиным все в порядке, но он не попал в заявку. Повреждение, полученное в четвертом матче, не позволило ему доиграть до конца встречи, и он не восстановился.

Но Александр Судницин в первые два периода доказал, что способен нести ответственность. То, что гости вели с «сухим» счетом до конца второго периода — целиком его заслуга.

В Ярославле мотивировали игроков ведущей тройки. Брэндон Козун подписал новый контракт с командой накануне, а Петри Контиола — в день матча. Отрабатывать деньги пришлось сразу же. Со льда эти люди не уходят.

ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ

Ближе к третьему периоду пустых мест на трибунах стало гораздо меньше, но свободные все равно были. Это большой удар по репутации клуба, который не сумел завлечь пять с половиной тысяч зрителей на важный матч плей-офф. Хорошо, что один сектор солдаты заполнили. Без них было бы вообще грустно.

Мне, правда, говорят, что военные сами захотели прийти на хоккей, никто их не заставляет, а клуб просто предоставляет билеты. Охотно верю. Ведь, когда служишь, то легко тратишь увольнительную на то, чтобы провести время на стадионе с сослуживцами. Других забот и нет.

Пришел Леонид Слуцкий со своим товарищем Виктором Гончаренко. Бывший тренер ЦСКА опустил голову и прошел от служебного входа до лифта, опасаясь, что к нему подойдут брать автографы и фотографироваться. А Павел Погребняк, наоборот, шел медленно, но к нему никто не подходил. Я и сам не сразу его узнал.

«НИКИТА ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЕТ»

Раньше как-то и хоккеистов на таких играх было больше. Сейчас почему-то не ходят. К концу периода прибежал спартаковец Александр Васильев, который впопыхах сел на очень неудобное место и постоянно подпрыгивал, чтобы разглядеть момент. Встретил нападающего «Нефтехимика» Сергея Конькова, который смотрел на площадку с грустью.

— Контракт с «Нефтехимиком» у меня закончился, и переговоры пока не начались, — рассказывал он. — Я же хочу играть в клубе, который пройдет в плей-офф. Не исключено, что и в Нижнекамске подберут нормальную команду.

По стадиону гуляли родители Никиты Зайцева, которые привели на матч Софью Зайцеву. Да, дочка защитника «Торонто» гостит в Москве и понятно ее желание посмотреть КХЛ и НХЛ, чтобы сравнить.

Папа и мама Никиты переживают за своего сына сильней, чем, наверное, он.

— Вы уж не ругайте Никиту, — попросили они, когда мы обсуждали его последнюю игру с «Флоридой», в которой он пропустил пять шайб.

Никита, никто тебя тут не ругает. Но все скучают, тем более без тебя в защите армейцев еще хуже, чем в «Торонто».

Алексей ШЕВЧЕНКО

из ЛСК ЦСКА