Знарок демонстративно отказался пожать руку тренеру «Динамо» Скопинцеву

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Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу СКА. Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу петербургской команды, которая в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с победителем противостояния между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом».

Знарок демонстративно не пожал руку Скопинцеву, после чего возникла потасовка.

Ранее, в период с 2010 по 2014 год, главный тренер СКА и сборной России Знарок тренировал московское «Динамо». Под его руководством «бело-голубые» выиграли два Кубка Гагарина — в 2012 и в 2013 годах.