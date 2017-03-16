Знарок не пощадил друзей: СКА не оставил шансов «Динамо» в серии плей-офф КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Санкт-петербургский СКА одержал четвертую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ над московским «Динамо» и пробился в полуфинал. Встреча, прошедшая в Петербурге в «Ледовом» в четверг, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.
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Счет в серии стал 4−1 в пользу команды Олега Знарка. Первую встречу серии «бело-голубые» выиграли со счетом 3:2 в овертайме, после чего петербургские армейцы победили четыре раза кряду — 2:1, 4:2, 4:1, 2:0. СКА в третий раз подряд выбил «Динамо» из
Знарок огорчил друзей
Под руководством Знарка «Динамо» дважды выигрывало Кубок Гагарина в 2012 и 2013 году, поэтому серия с «бело-голубыми» для главного тренера СКА была особенной. После второй победы в Москве Знарок отметил, что в стане соперника у него остались друзья. «Играть против “Динамо”? Это жизнь, ребята. Конечно, сложновато, но
В итоге нынешняя команда Знарка не оставила бывшей шансов.
Победу в первом матче серии хоккеисты «Динамо» с трудом вырвали в овертайме. Главным героем той игры стал форвард «бело-голубых» Максим Карпов, оформивший
Больше штрафа
Во втором матче хоккеистов «Динамо» еще чаще наказывали удалениями. Вернувшийся в состав после травмы защитник Мэт Робинсон отметил, что все дело не в дисциплине и предложил журналистам самим делать выводы по поводу судейства. «Мы больше периода провели в меньшинстве (22 минуты), это огромное упущение для нас, но мы не ищем оправданий. В первом периоде у нас были выходы 3 в 1 и 4 в 2, были отличные шансы забить. Если бы получилось, игра пошла бы совсем
Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после матча выглядел подавленным и посетовал на то, что его команда вынуждена была отрабатывать в обороне больше, чем обычно. «Не так просто выиграть, когда имеешь 22 минуты удалений. Оборонялись больше, чем в атаке играли. Работали до конца, хотели, старались. Не получилась реализация большинства», — сказал Орешкин журналистам. При этом единственная шайба «бело-голубых» вышла на загляденье. Андрей Кутейкин мощно щелкнул по воротам Микко Коскинена со своей половины площадки и попал.
Без шансов в Москве
В третьей игре серии хозяева льда не использовали свои шансы в атаке и проиграли со счетом 2:4. После двух периодов армейцы уступали со счетом 1:2, но в третьем периоде «бело-голубые» были сломлены мощным напором гостей и… удалениями. Хоккеистам СКА удалось переломить ход встречи за счет умелой игры в большинстве в заключительной двадцатиминутке. Шайба
Позже стало известно, что во время проведения матча был допущен ряд нарушений технического регламента КХЛ. Болельщики «бело-голубых» демонстрировали баннеры оскорбительного и провокационного характера, а во втором и третьем периодах матча на лёд были брошены посторонние предметы (монеты). В итоге «Динамо» было оштрафовано на 800 тысяч рублей.
В четвертом матче серии армейцы обыграли «Динамо» даже без Дацюка, которого тренерский штаб неожиданно оставил в запасе.
Генеральный директор «бело-голубых» Андрей Сафронов после игры отметил, что его команда подарила победу сопернику. «Что тут говорить? Отдали свою игру ребята, говорить здесь нечего», — сказал Сафронов журналистам. После этой игры стало плохо Сергею Орешкину: дало знать о себе давление. Позже главный врач «Динамо» Валерий Конов рассказал «Р-Спорт», что Орешкина пришлось оставить под наблюдением врачей.
В пятой игре серии «бело-голубые» держались до 35-й минуты, после чего их игра рассыпалась. Шайбы Никиты Гусева и Ковальчука подвели итог выступлению «Динамо» в
«Поздравляю СКА с победой. Тяжелая серия, неплохо мы работали. Было тяжело, есть проблемы. Серия была интересной. Нам грустно сегодня заканчивать, но дальше идет одна команда», — сказал Владимир Воробьев, который в отсутствие пропускавшего матч по состоянию здоровья Орешкина исполнял обязанности главного тренера «Динамо».
Теперь в полуфинале
|16.03.2017 19:30
|Зрители 12372
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Сергей Орешкин
|Микко Коскинен
|Александр Еременко 57:47
|1-й период
|05:32
|Антон Белов
|Ансель Галимов
|11:57
|Андрей Кутейкин
|17:37
|2-й период
|23:43
|Илья Ковальчук
|27:44
|Сергей Плотников
|Владимир Брюквин
|27:44
|Яков Рылов
|30:45
|34:33
|Никита Гусев (П. Херсли)
|Юусо Хиетанен
|36:01
|39:18
|Илья Ковальчук (И. Каблуков, Арт. Зуб)
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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