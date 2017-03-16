Знарок не пощадил друзей: СКА не оставил шансов «Динамо» в серии плей-офф КХЛ

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Счет в серии стал 4−1 в пользу команды Олега Знарка. Первую встречу серии «бело-голубые» выиграли со счетом 3:2 в овертайме, после чего петербургские армейцы победили четыре раза кряду — 2:1, 4:2, 4:1, 2:0. СКА в третий раз подряд выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ на стадии четвертьфинала.

Знарок огорчил друзей

Под руководством Знарка «Динамо» дважды выигрывало Кубок Гагарина в 2012 и 2013 году, поэтому серия с «бело-голубыми» для главного тренера СКА была особенной. После второй победы в Москве Знарок отметил, что в стане соперника у него остались друзья. «Играть против “Динамо”? Это жизнь, ребята. Конечно, сложновато, но как-то выходим из этого положения. Друзья здесь, естественно, остались, и в том числе среди болельщиков. И, конечно, среди ребят», — сказал Знарок на пресс-конференции.

В итоге нынешняя команда Знарка не оставила бывшей шансов.

Победу в первом матче серии хоккеисты «Динамо» с трудом вырвали в овертайме. Главным героем той игры стал форвард «бело-голубых» Максим Карпов, оформивший хет-трик. Забросив три шайбы в ворота Микко Коскинена, нападающий московского клуба заметил, что заслуга в успехе принадлежит всей команде. «Это не я, это вся команда забивает голы в овертайме. Это все делает команда, — сказал Карпов журналистам. — Всегда есть, к чему стремиться. Сегодня что-то выполнили, а что-то нет». В общей сложности за матч хоккеисты «Динамо» заработали 14 минут штрафа, а игроки СКА — 8.

Больше штрафа

Во втором матче хоккеистов «Динамо» еще чаще наказывали удалениями. Вернувшийся в состав после травмы защитник Мэт Робинсон отметил, что все дело не в дисциплине и предложил журналистам самим делать выводы по поводу судейства. «Мы больше периода провели в меньшинстве (22 минуты), это огромное упущение для нас, но мы не ищем оправданий. В первом периоде у нас были выходы 3 в 1 и 4 в 2, были отличные шансы забить. Если бы получилось, игра пошла бы совсем по-другому сценарию. Можно плакаться на судейство, но надо (самим) забивать», — сказал Робинсон журналистам.

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после матча выглядел подавленным и посетовал на то, что его команда вынуждена была отрабатывать в обороне больше, чем обычно. «Не так просто выиграть, когда имеешь 22 минуты удалений. Оборонялись больше, чем в атаке играли. Работали до конца, хотели, старались. Не получилась реализация большинства», — сказал Орешкин журналистам. При этом единственная шайба «бело-голубых» вышла на загляденье. Андрей Кутейкин мощно щелкнул по воротам Микко Коскинена со своей половины площадки и попал.

Без шансов в Москве

В третьей игре серии хозяева льда не использовали свои шансы в атаке и проиграли со счетом 2:4. После двух периодов армейцы уступали со счетом 1:2, но в третьем периоде «бело-голубые» были сломлены мощным напором гостей и… удалениями. Хоккеистам СКА удалось переломить ход встречи за счет умелой игры в большинстве в заключительной двадцатиминутке. Шайба экс-капитана СКА Ильи Ковальчука в пустые ворота подвела черту под стараниями хоккеистов Орешкина. Встреча запомнилась еще тем, что впервые в карьере «5+20» штрафных минут получил капитан армейцев Павел Дацюк.

Позже стало известно, что во время проведения матча был допущен ряд нарушений технического регламента КХЛ. Болельщики «бело-голубых» демонстрировали баннеры оскорбительного и провокационного характера, а во втором и третьем периодах матча на лёд были брошены посторонние предметы (монеты). В итоге «Динамо» было оштрафовано на 800 тысяч рублей.

В четвертом матче серии армейцы обыграли «Динамо» даже без Дацюка, которого тренерский штаб неожиданно оставил в запасе. Спортивно-дисциплинарный комитет отменил наказание Дацюка, но Знарок решил поберечь своего капитана. Хозяева владели преимуществом в начале встречи и трижды были близки к успеху. Экс-форвард СКА Константин Горовиков дважды мог поразить ворота своего бывшего клуба, но мастерства и везения «Динамо» не хватило. Армейцы вновь ударно провели третий период, победили со счетом 4:1 и увеличили преимущество в серии — 3−1.

Генеральный директор «бело-голубых» Андрей Сафронов после игры отметил, что его команда подарила победу сопернику. «Что тут говорить? Отдали свою игру ребята, говорить здесь нечего», — сказал Сафронов журналистам. После этой игры стало плохо Сергею Орешкину: дало знать о себе давление. Позже главный врач «Динамо» Валерий Конов рассказал «Р-Спорт», что Орешкина пришлось оставить под наблюдением врачей.

В пятой игре серии «бело-голубые» держались до 35-й минуты, после чего их игра рассыпалась. Шайбы Никиты Гусева и Ковальчука подвели итог выступлению «Динамо» в плей-офф сезона 2016/17. «Это была упорная серия, “Динамо” сражалось до конца. Это была настоящая битва двух соперников и мы можем быть довольны тем, что прошли дальше и обыграли их», — заявил после игры журналистам Коскинен.

«Поздравляю СКА с победой. Тяжелая серия, неплохо мы работали. Было тяжело, есть проблемы. Серия была интересной. Нам грустно сегодня заканчивать, но дальше идет одна команда», — сказал Владимир Воробьев, который в отсутствие пропускавшего матч по состоянию здоровья Орешкина исполнял обязанности главного тренера «Динамо».