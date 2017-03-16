«Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в пятом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (14-я минута) и Владислав Гавриков (18). У проигравших отличился Валерий Ничушкин (40). Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локомотива».
Следующий матч пройдет 18 марта в Ярославле.
|16.03.2017 19:30
|Зрители 4400
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
Вратари
|Виктор Фаст 59:19
|Александр Судницин
|1-й период
|09:22
|Джефф Плэтт
|Егор Аверин (В. Гавриков, А. Локтионов)
|13:55
|15:38
|Андрей Светлаков
|Владислав Гавриков (Е. Аверин)
|17:04
|Илья Любушкин
|17:34
|2-й период
|Якуб Накладал
|26:20
|29:41
|29:41
|Кирилл Петров
|31:44
|Александр Кутузов
|Эмиль Галимов
|34:13
|39:08
|Андрей Светлаков (В. Ничушкин)
|3-й период
|42:48
|Валерий Ничушкин
|46:51
|Денис Денисов
|Илья Любушкин
|55:12
Статистика
|14
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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