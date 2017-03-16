«Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

Курбан Бердыев формально не тренирует «Ростов», но де-факто является ключевой фигурой в штабе дончан. «ССФ» публикует отрывки из книги «Театр футбола — от фаната и агента до президента», написанной Алексеем Сафоновым и Максимом Михалко, которая выйдет в апреле в издательстве «Эксмо» и раскроет многие секреты 64-летнего наставника.