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16 марта 2017, 23:08 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (14-я минута) и Владислав Гавриков (18). У проигравших отличился Валерий Ничушкин (40). Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локомотива».

Следующий матч пройдет 18 марта в Ярославле.

16.03.2017 19:30 Зрители 4400 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 1:2 Локомотив
(0:2, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Кудашов
Вратари
Виктор Фаст 59:19 Александр Судницин
1-й период
09:22 Джефф Плэтт
Егор Аверин (В. Гавриков, А. Локтионов) 13:55
15:38 Андрей Светлаков
Владислав Гавриков (Е. Аверин) 17:04
Илья Любушкин 17:34
2-й период
Якуб Накладал 26:20
29:41
29:41 Кирилл Петров
31:44 Александр Кутузов
Эмиль Галимов 34:13
39:08 Андрей Светлаков (В. Ничушкин)
3-й период
42:48 Валерий Ничушкин
46:51 Денис Денисов
Илья Любушкин 55:12
Статистика
14 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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