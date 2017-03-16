СКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар —
Р-Спорт. Петербургский СКА пробился в полуфинал Кубка Гагарина, переиграв на своем льду московское «Динамо» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в четверг в
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу петербургской команды, которая в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с победителем в противостоянии московского ЦСКА и ярославского «Локомотива».
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Сергей Орешкин
Вратари
|Микко Коскинен
|Александр Еременко 57:47
|1-й период
|05:32
|Антон Белов
|Ансель Галимов
|11:57
|Андрей Кутейкин
|17:37
|2-й период
|23:45
|Илья Ковальчук
|27:44
|Сергей Плотников
|Владимир Брюквин
|27:44
|Яков Рылов
|30:45
|34:55
|Никита Гусев (П. Херсли)
|Юусо Хиетанен
|36:01
|39:18
|Илья Ковальчук (И. Каблуков, Арт. Зуб)
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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