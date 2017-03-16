Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29105356/
16 марта 2017, 22:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — Р-Спорт. Петербургский СКА пробился в полуфинал Кубка Гагарина, переиграв на своем льду московское «Динамо» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу СКА. Победу армейцам с Невы принесли шайбы Никиты Гусева (35-я минута) и Ильи Ковальчука (40), голкипер СКА Микко Коскинен провел «сухой» матч, отразив 21 бросок в створ ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу петербургской команды, которая в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с победителем в противостоянии московского ЦСКА и ярославского «Локомотива».

16.03.2017 19:30 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец
СКА 2:0 ХК Динамо
(0:0, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Сергей Орешкин
Вратари
Микко Коскинен Александр Еременко 57:47
1-й период
05:32 Антон Белов
Ансель Галимов 11:57
Андрей Кутейкин 17:37
2-й период
23:45 Илья Ковальчук
27:44 Сергей Плотников
Владимир Брюквин 27:44
Яков Рылов 30:45
34:55 Никита Гусев (П. Херсли)
Юусо Хиетанен 36:01
39:18 Илья Ковальчук (И. Каблуков, Арт. Зуб)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Все новости
16 марта

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»

Российская гимнастка пожаловалась, что мать отобрала у нее все деньги и жилье