СКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу СКА. Победу армейцам с Невы принесли шайбы Никиты Гусева (35-я минута) и Ильи Ковальчука (40), голкипер СКА Микко Коскинен провел «сухой» матч, отразив 21 бросок в створ ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу петербургской команды, которая в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с победителем в противостоянии московского ЦСКА и ярославского «Локомотива».