Выжать максимум. Как Занковец повторил успех Селина

Надо признать, что шансы пройти «Магнитку» были минимальными, учитывая сразу несколько факторов. «Барыс» провел тяжелый первый раунд с «Трактором», который проповедует оборонительный хоккей. Соответственно, первая стадия отняла немало сил, в том числе — эмоциональных, и времени подзарядить батарейки не было. «Металлург» укомплектован опытными кубковыми бойцами, причем костяк команды сохраняется из года в год. Про супертройку Мозякин — Коварж — Зарипов, играющую в советский хоккей, не говорил только ленивый. Тем более, что игра в обороне — это ахиллесова пята «Барыса», кто бы ни возглавлял столичный коллектив. Даже Владимиру Крикунову и Ари-Пекка Селину не удалось в свое время научить «барсов» в полной мере эффективно разрушать атаки соперника. «Металлург» еще раз элегантно и изящно показал, как Зарипов с партнерами умеют играть в большинстве и наказывать за ошибки.



Четвертый матч серии, ставший последним в этом сезоне, «Барыс» провел вдохновенно, без какого-либо намека на обреченность. И если бы не блестящая игра кипера «металлургов» Василия Кошечкина, среагировавшего неимоверным образом на бросок Доуса в дебютном отрезке овертайма, «Барыс» вполне мог бы продолжить борьбу в серии. Король хет-триков Данис Зарипов, несмотря на свои коронные обыгрыши, не сумел перехитрить Хенрика Карлссона, но звено Коваржа не покинуло лед без заброшенных шайб.



Провальным и во многом определяющим в этом противостоянии стал третий матч серии, когда магнитогорцы выглядели профессорами игры в большинстве, а астанчане слишком многое позволяли Мозякину, Коваржу, и особенно Зарипову. Именно пассивная игра наших в меньшинстве позволила «Магнитке» создать комфортный задел в счете, и лишь в третьем периоде, когда поверившие в победу гости стали необоснованно часто полировать скамейку штрафников, за дело взялись североамериканцы «Барыса». Но было уже поздно.



Если вспомнить первые матчи в Магнитогорске, то «Барыс» мог «зацепить» хотя бы одну игру, однако подвела реализация. Вспомнить хотя бы эпизод с Кори Тривино, когда канадец в меньшинстве убежал на рандеву с вратарем, но Кошечкин выстоял. А какой момент упустил Даллмэн в большинстве, сблизившись с голкипером соперников и бросив без помех со стороны защитников, когда шайба чудом не оказалась в воротах… В ответ соперник наказывал хладнокровно и безжалостно. Доус, Бойд и Боченски, как и полагается, играли чуть ли не через смену и выкладывались по полной, о чем свидетельствуют шайбы в конце заключительного периода третьего матча, когда меньше чем за минуту Бойд дважды огорчил Кошечкина. Может, не так ярко выглядели казахстанцы, как в предыдущих розыгрышах плей-офф, — кроме матча № 4, когда Михайлис не выпадал, хотя и не имел игровой практики.



Нельзя упрекнуть команду в отсутствии самоотверженности. Как раз за это можно только похвалить. Защитник Александр Липин на данный момент является лидером плей-офф по блокированным броскам. Но даже этого недостаточно, когда тебе противостоит коллектив, играющий в комбинационный хоккей и плетущий такие замысловатые кружева, что вратарю остается только разводить руками. Как знать, — попади «Барыс» на «Ак Барс» или «Адмирал», не располагающих такими технарями как Мозякин и Зарипов, все могло сложиться иначе…



Эдуард Занковец выжал максимум из имевшегося у него под рукой материала, — другое дело, что некоторые кадровые решения вызывали сомнения. И до сих пор вызывают — о чем и шла речь в предыдущем материале. Ему удалось выправить ситуацию и прочистить авгиевы конюшни Андрея Назарова. Команда показала неплохой содержательный, атакующий хоккей и дала бой самой симпатичной дружине Восточной конференции. И за сезон тренерскому штабу и игрокам можно сказать спасибо.



Возьму на себя смелость предположить, что, нам, казахстанским болельщикам и журналистам, хочется видеть больше своих воспитанников в «Барысе» и сборной Казахстана. Ведь есть резерв, пусть и ограниченный. На чемпионате Мира в Киеве и затем, во время предсезонной подготовки, у тренерского штаба «Барыса» появится огромная площадка для экспериментов и налаживания игры в обороне. Очевидно, что в «Барысе» назрели изменения в составе, — и в первую очередь требуется серьезное усиление обороны.