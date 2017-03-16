Эксперт: Исход серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» предсказать невозможно
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский ЦСКА и ярославский «Локомотив» являются равными по силам соперниками, сделать прогноз на исход ¼ финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) невозможно. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России и комментатор Сергей Гимаев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пятый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в четверг в Москве. Счет в серии — 2−2.
«Решающую роль в серии выполняет звено большинства “Локомотива”. То же оружие ярославцы использовали и против минского “Динамо”, оно работает. ЦСКА немного забивает, у них очень тяжелыми получаются матчи с равными по классу соперниками. Прогнозировать исход серии нельзя, как бы она не закончилась, никто не скажет, что это несправедливо», — отметил Гимаев.
«По большому счету, “Локомотив” ничем не уступает ЦСКА, — продолжил он. — Я думал, что будет преимущество во вратарской линии, но его нет. В атаке армейцы тоже не сильнее, так еще и травма Грега Скотта сказалась. В защите тоже перекоса в пользу ЦСКА не наблюдается, если только есть небольшое преимущество в опыте, так как москвичи ежегодно довольно далеко заходят в плей-офф».
Параллельно с игрой ЦСКА и «Локомотива» пятый матч серии проведут московское «Динамо» и
«Металлург» сильнее, чем в прошлом году, «Ак Барс» очень хорошо готов к
В среду магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу подряд над астанинским «Барысом» и вышел в финал Восточной конференции. «Я думал, что оптимальным счетом для Магнитогорска будет 4−1, пятый матч у них бы дома проходил, — сказал Гимаев. — “Металлург” сильнее, чем в прошлом году, в отличие от большинства команд. Есть резерв у Александра Семина и Томми Санталы (нападающие “Металлурга”. — Прим. ТАСС), они должны прибавить. Команда в порядке, но если они попадут на “Ак Барс”, то это будет очень тяжелое противостояние, так легко вскрыть оборону Казани не получится».
В пятницу пятый матч серии проведут омский «Авангард» и казанский «Ак Барс». Счет в серии 3−1 в пользу казанской команды. «Непонятно, как играет «Авангард», если Федор Канарейкин (главный тренер «Авангарда») берет и перетасовывает весь состав, поднимает Евгения Медведева (защитника команды) в нападение. Думаю, что Бурдасов мог бы больше играть. Это решающая серия, здесь нужно доверять тем, кто может, «Ак Барс» очень хорошо готов к
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter