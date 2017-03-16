Эксперт: Исход серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» предсказать невозможно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пятый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в четверг в Москве. Счет в серии — 2−2.

«Решающую роль в серии выполняет звено большинства “Локомотива”. То же оружие ярославцы использовали и против минского “Динамо”, оно работает. ЦСКА немного забивает, у них очень тяжелыми получаются матчи с равными по классу соперниками. Прогнозировать исход серии нельзя, как бы она не закончилась, никто не скажет, что это несправедливо», — отметил Гимаев.

«По большому счету, “Локомотив” ничем не уступает ЦСКА, — продолжил он. — Я думал, что будет преимущество во вратарской линии, но его нет. В атаке армейцы тоже не сильнее, так еще и травма Грега Скотта сказалась. В защите тоже перекоса в пользу ЦСКА не наблюдается, если только есть небольшое преимущество в опыте, так как москвичи ежегодно довольно далеко заходят в плей-офф».

Параллельно с игрой ЦСКА и «Локомотива» пятый матч серии проведут московское «Динамо» и санкт-петербургский СКА. «Помню, когда ЦСКА вел у СКА 3−0 в финале конференции два года назад, я сказал, что у питерцев есть один шанс из ста, и они его использовали. Так и сейчас — у “Динамо” есть один шанс из ста. СКА выглядит мощнее соперника, у москвичей не работает нападение, это было видно весь сезон, что у “Динамо” не хватает людей, которые могут создавать и завершать», — заявил Гимаев.

«Металлург» сильнее, чем в прошлом году, «Ак Барс» очень хорошо готов к плей-офф

В среду магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу подряд над астанинским «Барысом» и вышел в финал Восточной конференции. «Я думал, что оптимальным счетом для Магнитогорска будет 4−1, пятый матч у них бы дома проходил, — сказал Гимаев. — “Металлург” сильнее, чем в прошлом году, в отличие от большинства команд. Есть резерв у Александра Семина и Томми Санталы (нападающие “Металлурга”. — Прим. ТАСС), они должны прибавить. Команда в порядке, но если они попадут на “Ак Барс”, то это будет очень тяжелое противостояние, так легко вскрыть оборону Казани не получится».