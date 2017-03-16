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16 марта 2017, 19:38 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Владимир Кречин стал генеральным менеджером клуба «Куньлунь»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Владимир Кречин назначен генеральным менеджером китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

До этого Кречин занимал должность спортивного директора клуба. Ранее стало известно, что новым главным тренером «Куньлуня» стал канадский специалист Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира Юрзинова-младшего.

«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и вышел в плей-офф, в первом раунде которого проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу».

Куньлунь
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Владимир Юрзинов-младший заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ

Владимир Юрзинов-младший заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший на данный момент не ведет переговоров ни с одним клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
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