Владимир Кречин стал генеральным менеджером клуба «Куньлунь»

До этого Кречин занимал должность спортивного директора клуба. Ранее стало известно, что новым главным тренером «Куньлуня» стал канадский специалист Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира Юрзинова-младшего.

«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и вышел в плей-офф, в первом раунде которого проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу».