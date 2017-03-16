Владимир Кречин стал генеральным менеджером клуба «Куньлунь»
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Владимир Кречин назначен генеральным менеджером китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
До этого Кречин занимал должность спортивного директора клуба. Ранее стало известно, что новым главным тренером «Куньлуня» стал канадский специалист Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира
«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и вышел в
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