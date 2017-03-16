Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29100281/
16 марта 2017, 15:25 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Источник: «Югра» не будет продлевать контракт с главным тренером Разиным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Югра» из Ханты-Мансийска не будет подписывать новый контракт с главным тренером Андреем Разиным, он покинет свой пост после 30 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

«Контракт не будет продлен по обоюдному согласию сторон», — сообщил источник.

Официальными комментариями клуба ТАСС пока не располагает.

Разин возглавил «Югру» в 2016 году. Под его руководством клуб в текущем сезоне занял 25-е место среди 29 команд в общей таблице регулярного чемпионата и 13-е — в Восточной конференции КХЛ, что не позволило ему принять участие в плей-офф. В прошлом сезоне Разин тренировал «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Владимир Юрзинов-младший заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ

Владимир Юрзинов-младший заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший на данный момент не ведет переговоров ни с одним клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Жуков: реформирование мировой антидопинговой системы идет в правильном направлении

Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Лашманова подала заявку в IAAF

На пути к Пхенчхану: Смирнов уверен в участии России в Олимпиаде-2018