Источник: «Югра» не будет продлевать контракт с главным тренером Разиным
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Югра» из
Ханты-Мансийска не будет подписывать новый контракт с главным тренером Андреем Разиным, он покинет свой пост после 30 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
«Контракт не будет продлен по обоюдному согласию сторон», — сообщил источник.
Официальными комментариями клуба ТАСС пока не располагает.
Разин возглавил «Югру» в 2016 году. Под его руководством клуб в текущем сезоне занял 25-е место среди 29 команд в общей таблице регулярного чемпионата и 13-е — в Восточной конференции КХЛ, что не позволило ему принять участие в
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