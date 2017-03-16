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16 марта 2017, 15:16 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Владимир Юрзинов-младший заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший на данный момент не ведет переговоров ни с одним клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг пресс-служба пекинского клуба сообщила о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Майка Кинэна.

«Сегодня я убедился в правильности принятого мной решения, просто раньше не хотел это озвучивать. Сейчас никаких переговоров с другими клубами не веду», — сообщил Юрзинов-младший.

«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17. Под руководством Юрзинова-младшего команда вышла в плей-офф, где в первом раунде проиграла действующему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу». 2 марта Юрзинов-младший объявил о решении покинуть пост.

Куньлунь
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