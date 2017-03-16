Владимир Юрзинов-младший заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Владимир
Юрзинов-младший на данный момент не ведет переговоров ни с одним клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
В четверг
«Сегодня я убедился в правильности принятого мной решения, просто раньше не хотел это озвучивать. Сейчас никаких переговоров с другими клубами не веду», — сообщил
«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17. Под руководством
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