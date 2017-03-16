Владимир Юрзинов-младший заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ

В четверг пресс-служба пекинского клуба сообщила о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Майка Кинэна.

«Сегодня я убедился в правильности принятого мной решения, просто раньше не хотел это озвучивать. Сейчас никаких переговоров с другими клубами не веду», — сообщил Юрзинов-младший.