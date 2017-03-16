Майк Кинэн официально стал главным тренером клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар»

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«Куньлунь», дебютировавший в КХЛ в сезоне-2016/17, в начале марта выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1−4. На пресс-конференции после заключительной встречи главный тренер Владимир Юрзинов-младший сообщил, что подал заявление с просьбой расторгнуть его контракт по обоюдному согласию.

«Китай сейчас серьезно развивается экономически, имеет большой политический вес в мире и демонстрирует готовность к лидерству. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад в развитие клуба и подготовку сборной к домашним Играм-2022», — сказал Кинэн.