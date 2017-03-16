Эркка Вестерлунд: «Салават Юлаев»? Пока мне нечего комментировать
Известный специалист Эркка Вестерлунд отказался комментировать возможное назначение на пост главного тренера «Салавата Юлаева». Ранее Игорь Захаркин покинул клуб после вылета в первом раунде
плей-офф КХЛ.
— На данный момент мне нечего комментировать, — сказал Вестерлунд. — Это не мое дело — о
Напомним, Вестерлунд год назад ушел из «Йокерита», взяв перерыв в карьере. Однако осенью 2015-го говорил, что не прочь поработать в серьезном клубе из России. Генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд также отказывается комментировать ситуацию с новым главным тренером.
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