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16 марта 2017, 13:39 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Эркка Вестерлунд: «Салават Юлаев»? Пока мне нечего комментировать

Известный специалист Эркка Вестерлунд отказался комментировать возможное назначение на пост главного тренера «Салавата Юлаева». Ранее Игорь Захаркин покинул клуб после вылета в первом раунде плей-офф КХЛ.

— На данный момент мне нечего комментировать, — сказал Вестерлунд. — Это не мое дело — о чем-то объявлять. Готов ли я вернуться к тренерской деятельности? Пока не знаю.

Напомним, Вестерлунд год назад ушел из «Йокерита», взяв перерыв в карьере. Однако осенью 2015-го говорил, что не прочь поработать в серьезном клубе из России. Генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд также отказывается комментировать ситуацию с новым главным тренером.

Салават Юлаев
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