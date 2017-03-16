Данис Зарипов: «Барыс» заслужил большего, но мы оказались сильнее
Магнитогорский «Металлург» стал первым финалистом Восточной конференции сезона 2016/2017, обыграв «Барыс» 4−0 в серии. Одним из героев противостояния «Магнитки» и «Барыса» стал 35-летний нападающий Данис Зарипов. В ходе этой серии он оформил два
хет-трика. В предыдущей серии с «Куньлунь Ред Стар» Зарипов также забивал три шайбы по ходу одного матча, так что в копилке четырёхкратного обладателя Кубка Гагарина уже три «трюка со шляпой» в нынешнем плей-офф. Это достижение Зарипова стало новым рекордом КХЛ.
— Данис, с победой! С какими эмоциями летите домой после четвёртого матча и серии в целом?
— Спасибо за поздравление. В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Металлурга» с победой! Всех, кто за нас болел и переживал у экранов телевизоров. Всех, кто смог приехать поддержать нас в Астану. Мы чувствовали вашу поддержку — спасибо! Мы вместе сделали ещё один шаг в
— Обычно все говорят, что основная угроза «Металлурга» — это ваша тройка. Но и у «Барыса» есть ударное звено, которое может тоже решить исход любого матча. Как вам игралось друг против друга?
— Мы прекрасно знали, как играет их звено с Доусом, Бойдом и Боченски. На протяжении многих лет они играют результативно. Так что мы изучили их игру. Старались не давать им простора. Против опытных мастеров всегда играть интересно.
— В четвёртой игре «Барыс» очень мощно провел первый период. Казалось, что астанинцы пошли
— Соглашусь. «Барысу» нечего было терять — это был их последний шанс зацепиться за серию. Мы, если честно, этого ждали, что они в четвёртой игре с первых минут бросят все силы на штурм наших ворот. Готовились к этому. Нам оставалось немного переждать, отсидеться в обороне и дождаться своих шансов.
— Обращали ли внимание, что в ходе почти всех матчей «Барыс» очень активно старается провести первую половину матча, но потом немного физически «подсаживается»?
— Возможно. Мы как раз наоборот — во второй половине матча раскатываемся и больше атакуем. Прибавляем в движении. Но я ещё раз хочу сказать про «Барыс», что эту команду нельзя списывать и недооценивать — она заслуживала большего, но мы оказались сильнее.
— В четвёртом матче «Барыс» вёл в счете два периода. У «Магнитки» при обилии моментов шайба не шла в ворота. Что вам во втором перерыве говорили тренеры, как сами внутри раздевалки настраивались на третий период?
— Все было в рабочем ритме, как обычно. Все ребята в раздевалке понимали: надо продолжать играть в свой хоккей, создавать моменты, а голы обязательно появятся. Мы могли и раньше забить — то шайба не так отскочит, то прыгает по льду, то сходит с крюка… И в почти пустые ворота не попадали, и вратаря не могли переиграть. В третьем периоде у нас получилось не только сравнять, но и выйти вперёд.
— После гола Ли казалось, что победа у «Металлурга» в кармане, почему не удалось удержать счёт до сирены?
— Мне так не казалось. Это
— Какие ощущения остались от игры на новой арене? Понравилась ли за эти почти трое суток Астана?
— Очень хорошая арена. Болельщики активно поддерживают. Уютно здесь играть. Астанинцам повезло, что у них теперь такой современный хоккейный комплекс. А вот город толком посмотреть так и не удалось. Но говорят, тут много интересных и красивых зданий. Город разрастается. Спасибо за приём.
— Ключевым матчем в серии стала вторая игра в Магнитке, когда «Барыс» был близок к победе, но проиграл потом в овертайме?
— Не согласен. На мой взгляд, ключевой матч был третий по счёту (первый в Астане). И ключевой момент был в том, что мы сначала выстояли в первом периоде, играя часто в меньшинстве. А потом выдержали натиск хозяев в третьей двадцатиминутке. Хорошо, что удалось тогда забить свои моменты. Правда, концовку немного смазали: ведя 5:1, позволили «Барысу» отыграть пару голов. Так что третий матч стал ключевым в серии. Если бы «Барыс» выиграл свой первый домашний матч, то наверняка бы сценарий последующих игр мог
— Какая из серий было легче или сложнее: с «Куньлунем» или «Барысом»?
— Я не хочу сравнивать. Это не совсем корректно будет. Это совершенно разные команды, и с каждой из них мы играли
— Практически вес сезон мы праздновали те или иные рекорды и достижения капитана «Металлурга» — Сергея Мозякина. Теперь дошла очередь и до вас. Три
— (Улыбается.) С одной стороны, это плод моей работы по ходу сезона. А с другой — хочу поблагодарить партнёров. Без их комбинаций и передач — я бы столько не забил. Конечно, мне приятно, что получилось установить такой своеобразный рекорд!
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