Данис Зарипов: «Барыс» заслужил большего, но мы оказались сильнее

— Данис, с победой! С какими эмоциями летите домой после четвёртого матча и серии в целом?

— Спасибо за поздравление. В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Металлурга» с победой! Всех, кто за нас болел и переживал у экранов телевизоров. Всех, кто смог приехать поддержать нас в Астану. Мы чувствовали вашу поддержку — спасибо! Мы вместе сделали ещё один шаг в плей-офф и идём дальше. Что касается эмоций, то мы отдали все силы. Последняя игра, пожалуй, была сложной — моменты вроде бы есть, а шайба в ворота не шла. И «Барыс» сдаваться не хотел, бился до последнего. К счастью, нам повезло больше. Серия завершилась со счётом 4:0. Несмотря на сухой счёт, все игры были интересными и напряжёнными. В составе «Барыса» много опытных ребят. Всем известно, как сильно у них играют легионеры.

— Обычно все говорят, что основная угроза «Металлурга» — это ваша тройка. Но и у «Барыса» есть ударное звено, которое может тоже решить исход любого матча. Как вам игралось друг против друга?

— Мы прекрасно знали, как играет их звено с Доусом, Бойдом и Боченски. На протяжении многих лет они играют результативно. Так что мы изучили их игру. Старались не давать им простора. Против опытных мастеров всегда играть интересно.

— В четвёртой игре «Барыс» очень мощно провел первый период. Казалось, что астанинцы пошли ва-банк, им надо было играть только на победу. Вы заметили резвость соперника?

— Соглашусь. «Барысу» нечего было терять — это был их последний шанс зацепиться за серию. Мы, если честно, этого ждали, что они в четвёртой игре с первых минут бросят все силы на штурм наших ворот. Готовились к этому. Нам оставалось немного переждать, отсидеться в обороне и дождаться своих шансов.

— Обращали ли внимание, что в ходе почти всех матчей «Барыс» очень активно старается провести первую половину матча, но потом немного физически «подсаживается»?

— Возможно. Мы как раз наоборот — во второй половине матча раскатываемся и больше атакуем. Прибавляем в движении. Но я ещё раз хочу сказать про «Барыс», что эту команду нельзя списывать и недооценивать — она заслуживала большего, но мы оказались сильнее.

— В четвёртом матче «Барыс» вёл в счете два периода. У «Магнитки» при обилии моментов шайба не шла в ворота. Что вам во втором перерыве говорили тренеры, как сами внутри раздевалки настраивались на третий период?

— Все было в рабочем ритме, как обычно. Все ребята в раздевалке понимали: надо продолжать играть в свой хоккей, создавать моменты, а голы обязательно появятся. Мы могли и раньше забить — то шайба не так отскочит, то прыгает по льду, то сходит с крюка… И в почти пустые ворота не попадали, и вратаря не могли переиграть. В третьем периоде у нас получилось не только сравнять, но и выйти вперёд.

— После гола Ли казалось, что победа у «Металлурга» в кармане, почему не удалось удержать счёт до сирены?

— Мне так не казалось. Это плей-офф. Никто не сдастся просто так. Все соперники бьются до последней минуты. Поэтому надо всегда играть до конца, не расслабляться. «Барысу» удалось сравнять счёт, и матч плавно перетёк в овертайм. А там игра до первой ошибки — нам повезло больше.

— Какие ощущения остались от игры на новой арене? Понравилась ли за эти почти трое суток Астана?

— Очень хорошая арена. Болельщики активно поддерживают. Уютно здесь играть. Астанинцам повезло, что у них теперь такой современный хоккейный комплекс. А вот город толком посмотреть так и не удалось. Но говорят, тут много интересных и красивых зданий. Город разрастается. Спасибо за приём.

— Ключевым матчем в серии стала вторая игра в Магнитке, когда «Барыс» был близок к победе, но проиграл потом в овертайме?

— Не согласен. На мой взгляд, ключевой матч был третий по счёту (первый в Астане). И ключевой момент был в том, что мы сначала выстояли в первом периоде, играя часто в меньшинстве. А потом выдержали натиск хозяев в третьей двадцатиминутке. Хорошо, что удалось тогда забить свои моменты. Правда, концовку немного смазали: ведя 5:1, позволили «Барысу» отыграть пару голов. Так что третий матч стал ключевым в серии. Если бы «Барыс» выиграл свой первый домашний матч, то наверняка бы сценарий последующих игр мог как-то измениться.

— Какая из серий было легче или сложнее: с «Куньлунем» или «Барысом»?

— Я не хочу сравнивать. Это не совсем корректно будет. Это совершенно разные команды, и с каждой из них мы играли по-своему. И оба клуба сражались с нами достойно.