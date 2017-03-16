СДК КХЛ оштрафовал защитника ЦСКА Блажиевского за атаку в голову

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК ЦСКА Артёма Блажиевского наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) — и согласно п. 1.3.1. cтатьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.