СДК КХЛ оштрафовал защитника ЦСКА Блажиевского за атаку в голову
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — ЦСКА, состоявшегося 14 марта 2017 года.
На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК ЦСКА Артёма Блажиевского наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) — и согласно п. 1.3.1. cтатьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
|14.03.2017 19:00
|Зрители 9000
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Алексей Мурыгин 40:00 (А. Судницин 40:00)
|Виктор Фаст
|1-й период
|03:53
|Стефан Да Коста
|12:35
|Джефф Плэтт (А. Ворошило, А. Блажиевский)
|18:38
|2-й период
|29:33
|Петри Контиола
|Иван Телегин
|32:37
|34:02
|Максим Тальбо (Б. Козун, Я. Накладал)
|Андрей Кузьменко
|35:05
|3-й период
|Иван Телегин
|40:37
|43:07
|Павел Красковский (Е. Коршков)
|Артем Сергеев
|48:14
|48:18
|Якуб Накладал (П. Контиола, С. Кронвалль)
|51:51
|Александр Полунин (В. Гавриков)
|Богдан Киселевич
|55:26
|57:04
|57:53
|Брэндон Козун (С. Кронвалль, П. Контиола)
|Джефф Плэтт
|59:39
Статистика
|4
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|2
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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