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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29097597/
16 марта 2017, 12:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СДК КХЛ оштрафовал защитника ЦСКА Блажиевского за атаку в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — ЦСКА, состоявшегося 14 марта 2017 года.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК ЦСКА Артёма Блажиевского наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) — и согласно п. 1.3.1. cтатьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

14.03.2017 19:00 Зрители 9000 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 5:1 ЦСКА
(0:1, 1:0, 4:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Алексей Мурыгин 40:00 (А. Судницин 40:00) Виктор Фаст
1-й период
03:53
Стефан Да Коста 12:35
Джефф Плэтт (А. Ворошило, А. Блажиевский) 18:38
2-й период
29:33 Петри Контиола
Иван Телегин 32:37
34:02 Максим Тальбо (Б. Козун, Я. Накладал)
Андрей Кузьменко 35:05
3-й период
Иван Телегин 40:37
43:07 Павел Красковский (Е. Коршков)
Артем Сергеев 48:14
48:18 Якуб Накладал (П. Контиола, С. Кронвалль)
51:51 Александр Полунин (В. Гавриков)
Богдан Киселевич 55:26
57:04
57:53 Брэндон Козун (С. Кронвалль, П. Контиола)
Джефф Плэтт 59:39
Статистика
4 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 2
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Локомотив
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