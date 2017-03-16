Состав «Барыса» может сильно обновиться

В предстоящее межсезонье Континентальной хоккейной лиги руководству и тренерскому штабу ХК «Барыс» предстоит проделать серьезную трансферную работу. Как сообщает корреспондент Vesti.kz, 30 апреля текущего года у большей половины команды закончатся контракты.

Так, согласно данным официального сайта КХЛ, лишь у пяти хоккеистов имеются соглашения, действующие на следующий сезон. Так, до 30 апреля 2018 года контракты рассчитаны у форвардов Найджела Доуса, Романа Старченко и Никиты Иванова, у защитника Максима Семенова, а также у вратаря Виталия Колесника. У остальных же хоккеистов, попадающих в заявку основного состава, контракты после нынешнего сезона заканчиваются.

До 30 апреля 2017 года соглашения рассчитаны у следующих игроков: Хенрик Карлссон, Кевин Пулен, Роман Савченко, Вячеслав Трясунов, Егор Шалапов, Кевин Даллмэн, Александр Липин, Кэм Баркер, Никита Михайлис, Максим Худяков, Брендан Шиннимин, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Владимир Маркелов, Иван Кучин, Константин Пушкарев, Кори Тривино, Мартен Сен-Пьер, Кирилл Панюков. Завершатся контракты в конце следующего месяца и у отправленных в усть-каменогорское «Торпедо» Павла Полуэктова, Талгата Жайлауова и Евгения Рымарева.