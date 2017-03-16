Обзор дня: успех «Барыса» и неизвестность «Медвешчака»
Клуб из Астаны покинул
плей-офф, но должен быть довольной сезоном, в «Куньлунь» пришел Майк Кинэн, а с «Медвешчаком» пока ничего не случилось, хотя в среду все попрощались с клубом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Барыс» показал очень хороший хоккей, и команде нечего стыдиться за этот сезон. Вот что значит вовремя уволить тренера и назначить правильного специалиста. Эдуард Занковец отработал просто здорово, попытался закрыть проблемы команды и сделал это, но на «Металлург» этого не хватило. Ясно, что в межсезонье команде из Казахстана нужно озаботиться вратарем и
КИТАЙСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Я Владимира Юрзинова знаю, и он иногда может выдавать такие фразы, которые потом переслушиваешь, перечитываешь, но смысла понять все равно не можешь. Вот почему он на самом деле ушел из «Куньлуня», настояв на двухлетнем контракте год назад? Непонятно. Говорит, что вмешивались в его работу, но ведь вообще не вмешивались. И сейчас он ждет предложений, и вроде бы это должен быть «Спартак». Китайцы же вроде бы назначили главным тренером Майка Кинэна и в следующем сезоне заявят команды в ВХЛ и МХЛ. Как я понимаю, в Высшей лиге будут выступать китайские игроки, а в МХЛ состав, смешанный с нашими. Спортивные результаты там будут крайне низкими. Кинэн же совсем не востребован за океаном и он полюбил КХЛ, понимая, какими глазами на него тут смотрят. Но его назначение в китайский клуб — авантюра. Впрочем,
ЧТО ПРОИСХОДИТ С «МЕДВЕШЧАКОМ»?
Про загребский клуб вчера говорили очень много только потому, что он подал заявку в одну из европейских лиг, но, на самом деле, ничего в ситуации с «Медвешчаком» не изменилось. Более того, если вдруг деньги найдутся, то они спокойно сыграют в двух турнирах, просто в австрийской лиге будет играть
НОВЫЙ КОНТРАКТ
Брэндон Козун объявил, что проведет в «Локомотиве» следующий сезон. И это хорошая новость, как для Ярославля, так и для КХЛ. В конце концов, он бы мог уехать в Америку, но не сделал этого. Очень приличный форвард, результативный, хотя и не совсем стабильный, впрочем, качественных игр он проводит гораздо больше, чем провальных. Напомним, что Козун — самая большая менеджерская победа Ярославля за последние годы. Они обменяли Брэндона транзитом через СКА на Сергея Плотникова, который заплатил круглую сумму клубу за отъезд в Северную Америку. Хорошо, что Козун остается. Теперь вопрос, с каким тренером он будет работать в следующем сезоне. Впрочем, он одинаково ярко блистал со строгим Эрккой Вестерлундом и оборонительным Алексеем Кудашовым.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ
Максим СЕМЕНОВ, «Барыс». Нарушил правила в овертайме, хотя мог сыграть аккуратней.
Антон БУРДАСОВ, «Авангард». Совсем без остроты, потерял игровое время.
Дэвид БУТ, «Авангард». 0 бросков за 16 минут.
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