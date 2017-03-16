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16 марта 2017, 11:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА не дрогнет после 1:5, а «Динамо» проиграет без Орешкина

Подопечные Олега Знарка уверенно закроют серию дома, а «Локомотив» потеряет кураж без родных трибун — в превью игрового дня КХЛ.

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СКА — «Динамо» М

Как бы прискорбно это ни звучало, но «Динамо» проиграло серию уже во втором матче в Москве. По самоотдаче, напористости, остроте и желанию это был, пожалуй, лучший матч москвичей в этом розыгрыше плей-офф. И тот факт, что победителями из четвёртой игры серии вышли не они, говорит сам за себя. Динамовцы провели образцовый первый период, постоянно создавая опасность у ворот Коскинена. Казалось, вот-вот оборона СКА дрогнет, однако все старания хозяев сошли на нет в конце игрового отрезка, когда отличился Антон Белов. Причём беда пришла из предсказуемой ситуации: да, формально гол Белова заброшен в равных составах, однако невозможно отрицать, что сама голевая атака СКА стала возможна благодаря удалению бело-голубых.

Москвичи в этом плей-офф столкнулись с довольно необычной проблемой: защитники команды играют гораздо результативнее нападающих. Безусловно, результативные защитники — огромный плюс, однако, согласитесь, это не их прямая обязанность. А получается так, что почти все защитники бело-голубых наносят примерно по два броска в створ, что соответствует показателям среднего нападающего, в то время как сами форварды «Динамо» наносят меньше одного броска за игру. Без бросков, как известно, голов не бывает, и даже единственное взятие ворот москвичами в предыдущем матче хоть и записано на Дениса Кокарева, но является чистейшим автоголом.

Как с такой атакой «Динамо» собирается что-то противопоставлять сверхрезультативному СКА, непонятно. «Армейцы» в этом сезоне ни разу не уходили со льда без заброшенной шайбы, а в плей-офф и без заброшенной шайбы в большинстве. Поэтому Знарок насчёт результативности своего клуба может не беспокоиться. А вот Орешкину стоило бы. Но не слишком ли поздно? Да и переживать за свою команду главный тренер бело-голубых по состоянию здоровья будет из Москвы.

ЦСКА — «Локомотив»

Во второй паре Запада закручивается интрига. ЦСКА и «Локомотив» дарят нам пока самую непредсказуемую пару этого плей-офф. Казалось, что «армейцы» решат для себя почти все вопросы ещё в Ярославле и на волне успеха спокойно завершат серию в Москве, однако ярославцы не просто преподнесли сюрприз болельщикам, но и отправили команду Квартальнова в глубокий нокдаун. «Локомотив» полностью преобразился по сравнению с третьим матчем: заработало большинство, искоренили свои удаления, перебили и перебросали. ЦСКА поплатился пропущенной шайбой практически за все свои ошибки, и это при том, что сами сумели забросить лишь однажды. Не смутила ярославцев и травма Мурыгина, который уступил место Судницину во втором перерыве — «Локомотив» в той игре было просто не остановить!

Что будет в Москве? Очевидно, что игроки Кудашова уже не смогут играть в таком темпе, им это попросту не нужно. Забросить четыре шайбы за период лучшей обороне лиги — скорее, единичное событие и рассчитывать на его повторение «железнодорожникам» не стоит. «Армейцы», без сомнений, насядут на ворота гостей и будут играть только первым номером. Спорить с этим и лезть на рожон «Локомотиву» бесполезно, однако противодействовать можно. ЦСКА значительно уступил сопернику в плане физики, что наглядно показал роковой для них третий период предыдущего матча. «Армейцы» играют не так уж и дисциплинированно, а потому скорости и напористость «Локомотива» вполне могут превратиться в большое количество удалений. И если уж ярославцы не смогут их реализовать, то хотя бы лишат соперников шанса проводить осмысленные атаки. Сыграть второй матч на таком диком кураже ярославцы вряд ли смогут, а потому главный матч вновь будет ожидать их при родных трибунах.

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