ЦСКА не дрогнет после 1:5, а «Динамо» проиграет без Орешкина
Подопечные Олега Знарка уверенно закроют серию дома, а «Локомотив» потеряет кураж без родных трибун — в превью игрового дня КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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СКА — «Динамо» М
Как бы прискорбно это ни звучало, но «Динамо» проиграло серию уже во втором матче в Москве. По самоотдаче, напористости, остроте и желанию это был, пожалуй, лучший матч москвичей в этом розыгрыше
Москвичи в этом
Как с такой атакой «Динамо» собирается
ЦСКА — «Локомотив»
Во второй паре Запада закручивается интрига. ЦСКА и «Локомотив» дарят нам пока самую непредсказуемую пару этого
Что будет в Москве? Очевидно, что игроки Кудашова уже не смогут играть в таком темпе, им это попросту не нужно. Забросить четыре шайбы за период лучшей обороне лиги — скорее, единичное событие и рассчитывать на его повторение «железнодорожникам» не стоит. «Армейцы», без сомнений, насядут на ворота гостей и будут играть только первым номером. Спорить с этим и лезть на рожон «Локомотиву» бесполезно, однако противодействовать можно. ЦСКА значительно уступил сопернику в плане физики, что наглядно показал роковой для них третий период предыдущего матча. «Армейцы» играют не так уж и дисциплинированно, а потому скорости и напористость «Локомотива» вполне могут превратиться в большое количество удалений. И если уж ярославцы не смогут их реализовать, то хотя бы лишат соперников шанса проводить осмысленные атаки. Сыграть второй матч на таком диком кураже ярославцы вряд ли смогут, а потому главный матч вновь будет ожидать их при родных трибунах.
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