ХК «Нефтехимик» не будет увеличивать бюджет в следующем году

«Нефтехимик» в текущем сезоне не смог выйти в плей-офф, заняв по итогам регулярного чемпионата 10-е место в таблице Восточной конференции.

«Бюджет клуб увеличивать не собирается — более того, к деньгам будет более внимательное отношение со стороны спонсоров. Финансирование как было, так и будет стабильным, — сказал Сторонкин. — Спонсоры всегда ставят свои задачи и в то же время выполняли свои обязательства. Единственное, на что они обратили внимание, это на более внимательный расход средств, которые предоставляют».

Сторонкин подтвердил информацию о том, что директор клуба Владимир Кузнецов оставил свою должность, а генеральный менеджер Виктор Левицкий сделает это в ближайшее время.

«Действительно, оба покинули клуб. В первую очередь, из- за результата. Хоккей — это зрелище, и спонсора, скорее всего, не устроило как зрелище, так и результат. На сегодняшний день я в роли директора клуба и вместе с Андреем Викторовичем (главный тренер Андрей Назаров. — Прим. ТАСС) буду отвечать как за подбор игроков, так и за выполнение задач, поставленных президентом клуба, генеральным директором “Нижнекамскнефтехима” Азатом Бикмурзиным», — отметил он.