ХК «Нефтехимик» не будет увеличивать бюджет в следующем году
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет хоккейного клуба «Нефтехимик» в следующем году не будет увеличен. Об этом ТАСС рассказал директор нижнекамского клуба Владимир Сторонкин.
«Нефтехимик» в текущем сезоне не смог выйти в
«Бюджет клуб увеличивать не собирается — более того, к деньгам будет более внимательное отношение со стороны спонсоров. Финансирование как было, так и будет стабильным, — сказал Сторонкин. — Спонсоры всегда ставят свои задачи и в то же время выполняли свои обязательства. Единственное, на что они обратили внимание, это на более внимательный расход средств, которые предоставляют».
Сторонкин подтвердил информацию о том, что директор клуба Владимир Кузнецов оставил свою должность, а генеральный менеджер Виктор Левицкий сделает это в ближайшее время.
«Действительно, оба покинули клуб. В первую очередь, из- за результата. Хоккей — это зрелище, и спонсора, скорее всего, не устроило как зрелище, так и результат. На сегодняшний день я в роли директора клуба и вместе с Андреем Викторовичем (главный тренер Андрей Назаров. — Прим. ТАСС) буду отвечать как за подбор игроков, так и за выполнение задач, поставленных президентом клуба, генеральным директором “Нижнекамскнефтехима” Азатом Бикмурзиным», — отметил он.
В нынешнем сезоне в «Нефтехимике» сменились два главных тренера: Евгения Попихина в начале октября сменил Николай Соловьев, на место которого в конце того же месяца пришел Назаров. По мнению нового директора клуба, команде под руководством Назарова не хватило времени, чтобы попасть в
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