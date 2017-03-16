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16 марта 2017, 8:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Контиола не перейдёт в «Йокерит», а продлит контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время «Локомотив» продлит контракт с Петри Контиолой.

Таким образом, финский центральный нападающий останется в ярославском клубе ещё как минимум на один сезон и не перейдёт в «Йокерит», о чём сообщали финские СМИ. Ранее «железнодорожники» заключили новые контракты с партнёрами Контиолы по звену Максом Тальбо и Брендоном Козуном.

В сезоне-2016/17 на счету Контиолы 40 (18+22) очков в 59 играх регулярного чемпионата, а также 7 (2+5) очков за «Локомотив» в играх плей-офф.

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