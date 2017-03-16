Контиола не перейдёт в «Йокерит», а продлит контракт с «Локомотивом»

Таким образом, финский центральный нападающий останется в ярославском клубе ещё как минимум на один сезон и не перейдёт в «Йокерит», о чём сообщали финские СМИ. Ранее «железнодорожники» заключили новые контракты с партнёрами Контиолы по звену Максом Тальбо и Брендоном Козуном.



В сезоне-2016/17 на счету Контиолы 40 (18+22) очков в 59 играх регулярного чемпионата, а также 7 (2+5) очков за «Локомотив» в играх плей-офф.