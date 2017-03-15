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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29091476/
15 марта 2017, 22:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Билялетдинов: В третьем периоде «Ак Барс» немного перестраховался

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии плей-офф с омским «Авангардом» (2:1, 3−1 в серии).

«Команда бьётся и делает всё для того, чтобы добиться результата. В третьем периоде сопернику надо было догонять, поэтому они прибавили в движении. Надо будет поправлять эту ситуацию.

Варнаков не забивает уже три года в плей-офф? Он делает всё, что необходимо для команды. Я им доволен.

В третьем периоде изначально планировали играть на удержание счёта? Немного перестраховались», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба из Казани.

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