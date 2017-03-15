Билялетдинов: В третьем периоде «Ак Барс» немного перестраховался
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии
плей-офф с омским «Авангардом» (2:1, 3−1 в серии).
«Команда бьётся и делает всё для того, чтобы добиться результата. В третьем периоде сопернику надо было догонять, поэтому они прибавили в движении. Надо будет поправлять эту ситуацию.
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В третьем периоде изначально планировали играть на удержание счёта? Немного перестраховались», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба из Казани.
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