Билялетдинов: В третьем периоде «Ак Барс» немного перестраховался

«Команда бьётся и делает всё для того, чтобы добиться результата. В третьем периоде сопернику надо было догонять, поэтому они прибавили в движении. Надо будет поправлять эту ситуацию.



Варнаков не забивает уже три года в плей-офф? Он делает всё, что необходимо для команды. Я им доволен.



В третьем периоде изначально планировали играть на удержание счёта? Немного перестраховались», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба из Казани.