Занковец: Досады от поражения «Магнитке» в серии нет

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итоги четвертого матча с магнитогорским «Металлургом» в серии плей-офф КХЛ.

Астанинский клуб проиграл в овертайме со счетом 2:3. Таким образом, «Металлург» вышел в финал Восточной конференции, выиграв все четыре матча в серии с «Барысом».

— Что касается сегодняшней игры, то получился хороший матч. Что касается серии, то в определенных моментах мы были близки к положительному результату в играх. Но нужно отдать должное сопернику.

Знаете, если вспомнить прошлый год, мне больше всех нравился «Металлург» и я ставил на то, что они выиграют прошлый сезон. В этом хоккейном году они не стали слабее, они стали сильнее. Мы проиграли очень хорошей и организованной команде. Здесь, как говорится, победил сильнейший. Желаем «Металлургу» в этом сезоне завоевать Кубок Гагарина, — цитирует Занковца официальный сайт «Барыса».

— Команда показала очень организованную игру, но до третьего периода, а потом из-за ряда грубейших ошибок проиграли, хотя, на мой взгляд, сегодня был наш матч. Не осталось ли досады, что не выиграли ни одной игры у «Металлурга»?

— На самом деле большой разницы нет, с каким счетом проиграть, ведь серия проиграна. Знаете, если бы мы были фаворитами серии, то тогда бы досада была. В данном случае для многих игроков «Барыса» это первый опыт, опыт положительный в этом сезоне. Многие из них даже не то что в плей-офф не играли, а просто дебютировали в КХЛ. Что касается третьего периода, то у нас и в овертайме были моменты, когда мы могли забить. Поэтому не могу сказать, что движение у нас было до третьего периода.

— Движение было всегда, но ошибки пошли у команды, начиная с третьего периода…

— Соперник проигрывал, «Металлургу» нужно было спасать игру. Поэтому тут ничего удивительного на самом деле, когда соперник активизируется, всегда есть шанс допущения ошибок.

— Почему посадили звено Ивана Кучина?

— В конце игры нам нужно было исключить ошибки. Поэтому здесь мы отталкивались от того, чтобы на льду были те ребята, которые уже имеют опыт игры под психологическим давлением. Поэтому играли именно они.

Краткий комментарий по матчу дал и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

«Спасибо “Барысу” за серию, поздравляю соперника с хорошим сезоном. А мы готовимся дальше», — сказал Воробьев.

Стоит отметить, что «Металлург» является действующим победителем Кубка Гагарина. Для «Барыса» же девятый сезон КХЛ на этом завершен. Астанинский клуб в восьмой раз в своей истории сыграл в плей-офф и во второй раз не смог преодолеть барьер второго раунда.

Ранее итоги серии с «Металлургом» подвел нападающий «Барыса» Найджел Доус, отметивший, что соперник просто сильнее.