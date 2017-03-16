Занковец: Досады от поражения «Магнитке» в серии нет
Он пожелал магнитогорскому клубу выиграть Кубок Гагарина.
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итоги четвертого матча с магнитогорским «Металлургом» в серии
Астанинский клуб проиграл в овертайме со счетом 2:3. Таким образом, «Металлург» вышел в финал Восточной конференции, выиграв все четыре матча в серии с «Барысом».
— Что касается сегодняшней игры, то получился хороший матч. Что касается серии, то в определенных моментах мы были близки к положительному результату в играх. Но нужно отдать должное сопернику.
Знаете, если вспомнить прошлый год, мне больше всех нравился «Металлург» и я ставил на то, что они выиграют прошлый сезон. В этом хоккейном году они не стали слабее, они стали сильнее. Мы проиграли очень хорошей и организованной команде. Здесь, как говорится, победил сильнейший. Желаем «Металлургу» в этом сезоне завоевать Кубок Гагарина, — цитирует Занковца официальный сайт «Барыса».
— Команда показала очень организованную игру, но до третьего периода, а потом
— На самом деле большой разницы нет, с каким счетом проиграть, ведь серия проиграна. Знаете, если бы мы были фаворитами серии, то тогда бы досада была. В данном случае для многих игроков «Барыса» это первый опыт, опыт положительный в этом сезоне. Многие из них даже не то что в
— Движение было всегда, но ошибки пошли у команды, начиная с третьего периода…
— Соперник проигрывал, «Металлургу» нужно было спасать игру. Поэтому тут ничего удивительного на самом деле, когда соперник активизируется, всегда есть шанс допущения ошибок.
— Почему посадили звено Ивана Кучина?
— В конце игры нам нужно было исключить ошибки. Поэтому здесь мы отталкивались от того, чтобы на льду были те ребята, которые уже имеют опыт игры под психологическим давлением. Поэтому играли именно они.
Краткий комментарий по матчу дал и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.
«Спасибо “Барысу” за серию, поздравляю соперника с хорошим сезоном. А мы готовимся дальше», — сказал Воробьев.
Стоит отметить, что «Металлург» является действующим победителем Кубка Гагарина. Для «Барыса» же девятый сезон КХЛ на этом завершен. Астанинский клуб в восьмой раз в своей истории сыграл в
Ранее итоги серии с «Металлургом» подвел нападающий «Барыса» Найджел Доус, отметивший, что соперник просто сильнее.
|15.03.2017 16:30
|Зрители 9291
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|2:3 ОТ
|Металлург Мг
|(1:0, 0:0, 1:2)
|Эдуард Занковец
|Илья Воробьев
|Хенрик Карлссон
|Василий Кошечкин
|1-й период
|07:47
|Роман Старченко
|10:50
|Найджел Доус (Б. Боченски)
|14:31
|Егор Шалапов
|2-й период
|23:45
|Брендан Шиннимин
|Владислав Калетник
|23:45
|Сергей Терещенко
|31:08
|3-й период
|45:34
|Иван Кучин
|Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли)
|46:00
|47:35
|Брендан Шиннимин
|Крис Ли
|48:17
|Ярослав Хабаров
|49:16
|51:56
|Никита Михайлис (М. Худяков, К. Тривино)
|Овертайм
|77:48
|Максим Семенов
|Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли)
|78:09
|12
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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